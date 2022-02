Ukraina mobiliserer reservestyrker

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har besluttet å kalle inn reservestyrker. Det omfatter tidligere soldater mellom 18 og 60 år.

Det skjer dagen etter at presidenten klargjorde at det fortsatt er ønske om en diplomatisk løsning på konflikten.

De innkalte reservestyrkene vil tjenestegjøre i maksimalt ett år.

– Det betyr ikke at de gjør dem militært kampklare enda, men det er et knepp opp, forteller TV 2s reporter i Kyiv, Kjetil Iden.

Flere russiske soldater har dannet kampgrupper langs grensen mellom Hviterussland og Ukraina, og det er lite som tyder på at Russland har planer om å trekke seg tilbake.

– Det hjelper lite at Putin sier det er mulig å finne en diplomatisk løsning nå. Både USA og resten av Vesten har endret strategi, og Biden sier det er umulig å holde samtaler med Putin i denne situasjonen, forklarer Iden.

Se TV 2s reporter Kjetil Iden kommentere saken i videovinduet øverst.

Det siste døgnet har konflikten i Øst-Ukraina eskalert ytterligere, etter at Russlands president Vladimir Putin fikk tillatelse av de russiske folkevalgte i senatet til å bruke militær makt utenfor Russlands grenser.

For å få slutt på den eskalerende konflikten, har også presidenten krevd at Krim-halvøya, som har vært annektert av Russland siden 2014, nå internasjonalt skal anerkjennes som en del av Russland.

Mandag anerkjente Putin de to utbryterrepublikkene øst i Ukraina, Donetsk og Luhansk, som selvstendige stater, og natt til onsdag har satellittbilder fra et amerikansk selskap fanget opp det som skal vise en ny utstasjonering av over 100 militærkjøretøy sør i Hviterussland.