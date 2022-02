GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenseren går ut mot Gevir-eieren etter at det ble delt bilder av henne på frisørsalongens Instagram. Snøløs mener dette fremstår som en «straff» for at hun har tatt avstand fra Gevir.

Etter Avisa Oslos avsløringer hvor Gevir-ansatte hevdet at de ikke fikk lønn for å utføre sponsede behandlinger på kjendiser, har tidligere kunde Amalie Snøløs (25) gått ut i mediene.

Influenseren har vært tydelig på at hun ikke vil benytte seg av frisørsalongens tjenester igjen. Men hun understrekte at hun alltid har blitt behandlet bra av Gevir-eier Agnes Gulbrandsen (42), som har svart at det ikke stemmer at frisører har jobbet gratis.

Nå går Snøløs hardt ut mot Gulbrandsen etter at det ble delt bilder uten hennes tillatelse på frisørsalongens Instagram-story.

– Går inn for å lage kvalme

Snøløs sier til God kveld Norge at det var i forbindelse med en fotoseanse for et merke hun er ambassadør for, at bilder ble tatt og senere delt av henne på Gevirs konto uten tillatelse.

Hun forklarer at det var to Gevir-frisører som sto for hår og sminke, men at de akkurat da var på jobb for Style Management. Det betrygget Snøløs, som offentlig har tatt avstand og avsluttet sine samarbeid med Gevir.

Agnes Gulbrandsen er medeier i Style Management.

– Hun utnytter sin rolle som eier av både Gevir og Style Management, og går inn for å lage kvalme og driver faktisk med ulovligheter når hun poster noen bilder av meg på Gevirs Instagram, når de ansatte er der med Style Management, hevder Snøløs på sin Instagram-konto, og fortsetter:

– Du blander hatter i hytt og gevær, og det er nettopp disse menneskene som ødelegger alle bransjer når det kommer til business og som må lære å ta ansvar for det de gjør.

Snøløs sier til God kveld Norge at hun ble satt ut da hun hørte bakgrunnen for hvorfor bildene ble delt. Hun hevder dette er noe Gulbrandsen står bak. På Instagram ytret hun at hun opplever dette som en «straff», som hun omtaler som «utrolig barnslig».

– Det blir ren spekulasjon, men for meg føles det som at Agnes ville at det skulle se ut som at jeg var på Gevir dagen etter at jeg sa at jeg ikke skulle gå dit mer.

Gulbrandsen vil ikke kommentere Snøløs påstand.

TAR SAKEN VIDERE: Snøløs opplyser at hennes advokat ser på saken etter at Gevir delte bilder fra denne fotoseansen. Foto: Instagram /@gevir

Svarer at det er vanlig praksis

God kveld Norge har spurt Gevir-eieren hvilke vurderinger som ligger bak delingen av bildene, særlig med tanke på at Snøløs har avsluttet samarbeidet med salongen.

Agnes Gulbrandsen svarer ikke på spørsmålet, men uttaler i en epost:

– Frisører i Gevir kan ta oppdrag ved siden av salongen hvis det passer med deres øvrige oppgaver. Men da er det helt vanlig at de bidrar i markedsarbeidet for Gevir. Dette er helt uproblematisk og frisørene er selvsagt innforstått med dette.

– Det vi snakker om nå er et slikt ordinert oppdrag, der mine frisører alltid tar bilder for å poste i våre sosiale medier. På samme måte som stylisten tok bilder og la ut, på samme måte som make-up tok bilder og la ut, og på samme måte som Snøløs selv tok bilder og la ut. Dette er vanlig. Vi har aldri innhentet ekstra samtykke for slikt, for alle er innforstått med at dettes gjøres, hele tiden. Derfor ville det vært rart å ikke dele innlegget.

Har advokat på saken

– Jeg har ikke delt noen bilder fra shooten der jeg tagget noen av de involverte. Det er løgn. Dette er bilder som er delt uten mitt samtykke, svarer Snøløs.

Influenseren oppfatter at bildene er brukt til å markedsføre Gevir, som normalt er en tjeneste hun tar betalt for via sitt selskap Snøløs AS. Hun informerer om at hennes advokat er på saken.

– Jeg har ikke noe i mot Agnes personlig. Men når jeg blir utsatt for æreskrenkelse og ulovlig markedsføring er dette noe jeg selvsagt tar videre, sier Snøløs.

Gulbrandsen svarer at ingen har reagert slik før, og at de fleste som lever av eksponering setter pris på slik deling.

– Men kanskje vi ikke skal ta det for gitt lenger, sier Gulbrandsen og fortsetter:

– Disse truslene om søksmål får vi heller komme tilbake til. Jeg har mer enn nok med å forklare folk at frisørene ikke jobber gratis, som Snøløs feilaktig hevder.

Gulbrandsen henviser til Snøløs sine uttalelser fra 13. februar i AOs sak om frisørkjeden.

I saken retter Snøløs kritikk mot «dugnadsånden» i skjønnhetsbransjen på generelt grunnlagt. Og stilte samtidig spørsmålet «hvorfor skal man jobbe gratis og hvor mye?» Til avisa sa Snøløs da:

– Frisøren min fortalte meg tidlig at hun ikke fikk betalt. Derfor har det hele tiden vært viktig for meg å gi henne god reklame.

Gulbrandsen uttalte til avisa at selv om kundene ikke betaler så betyr det ikke at de ansatte jobber gratis. Hun understrekte at i provisjonslønnsordningen deres lå det oppgaver som å klippe sponskunder. I november 2021 meldte Gevir-eieren at de ansatte i tillegg skal skal få tarifflønn for arbeidet med kjendisene.

– Så kan vi ta den store diskusjonen senere, om hva som er verst. At en influenser får bildet av seg selv delt i en sosial medier-kanal hun nå plutselig ikke liker, eller at en virksomhet utsettes for gjentagende feilaktige påstander om at ansatte må jobbe gratis, når sannheten er at alle får lønn, sier Gulbrandsen.

Kan ende med erstatning

God kveld Norge har spurt advokat Henning M. Heitmann i Sands om hva som er mulige utfall i denne saken. Han er ikke tilknyttet noen av partene.

KAN HA KRAV PÅ ERSTATNING: Advokat Henning M. Heitmann sier Snøløs antakelig kan ha krav på økonomisk oppreisning fra Gevir. Foto: Sands

Heitmann sier at det ikke er lov til å bruke bilder uten samtykke i markedsføringsformål. Han sier konsekvenser kan være pålegg eller gebyr fra tilsynsmyndigheter, og muligens bøter ved forelegg fra politiet.

– Det kan være at Gevir er pliktig til å betale erstatning til Snøløs. Hun har antakelig krav på økonomisk oppreisning uavhengig om hun har tapt noe økonomisk på dette. Omdømmet og personvernet er beskyttet med erstatningsrettigheter i loven, sier Heitmann.