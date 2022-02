Innbyggerne har aldri måttet låse dørene – før nå

Inntrengeren skipper vinterdvalen, braser på utrolig vis inn i folks hjem og spiser aller helst opp pizzaen deres. – Han har mistet all frykt for mennesker, sies det om plagen «Hank the tank».

South Tahoe-politiet i California leter nå intenst etter skapningen som etter hvert har blitt godt kjent som «Hank the tank» for innbyggerne i Lake Tahoe-området i USA.

Det er snakk om en om lag 227 kilo tung bjørn, som har nesten 30 innbrudd og enda flere skadesaker på samvittigheten de siste syv månedene. I tillegg er det registrert over 150 meldinger på ham.

WANTED: «Hank the tank». Foto: The Bear League

Ifølge politiet er bjørnen nemlig så glad i mat at den hopper over vinterdvalen, som bjørner egentlig går i om vinteren, og heller leter etter mat hos de han mener kan den best: Mennesker.

– I Tahoe er det året rundt tilgang til kaloriholdig mat. Det kan være gammel pizza, rester av is eller bare søppel. Det er lettere for bjørnen å finne den type mat enn å arbeide i timesvis for å få larver ut av en død trestamme, sier talsmann for California Department of Fish and Wildlife, Peter Tira til BBC.

Holder ikke med maur og bær

Den konstante tilgangen på mat skal være grunnen til at bjørnen ikke trenger å gå i dvale, som resten av slekten.

Forkjærligheten for god mat har, dessverre for «Hank the tank», gjort at han har blitt usedvanlig stor. Dermed holder det ikke lenger med et kosthold basert på maur og bær, som det gjør for andre bjørner. Han har rett og slett for god appetitt på menneskemat, skriver CNN.

Bjørnen gjør at barna ikke får leke ute:



Som en konsekvens av dette går altså bjørnen til det skritt at han bryter seg inn i hus ved å brase gjennom garasjedører, inngangsdører og vinduer. Han bruker både vekt og smidighet for å nå målet sitt.

– Han har mistet all frykt for mennesker, sier California Department of Fish and wildlife.

UTROLIG: Dette knøttlille vinduet skal bjørnen på over 220 kilo ha klemt seg gjennom for å komme seg inn i huset han brøt seg inn i forrige fredag. Foto: South Lake Tahoe police

Politiet har fått inn over hundre meldinger om hendelser knyttet til bjørnen fra våren 2021 og frem til nå. Til tross for de mange innbruddene, skal «Hank the tank» ha holdt seg unna mennesker. Ingen skal ha blitt skadd, selv om flere har vært hjemme da de ble utsatt for ugjerningene hans.

I et Facebook-innlegg skriver politiet nå at de tilbyr innbyggerne såkalte bjørnebokser mot en liten avgift. Disse boksene inneholder godsaker og lukter som frister bjørner såpass at de ikke har behov for å ta seg inn i folks hjem eller garasjer.

EFFEKTIV TYV: Prikkene på dette kartet viser alle innbruddene «Hank the tank» er mistenkt for frem til november. Siden er han også mistenkt for flere nye innbrudd. Foto: The California Department of Fish and wildlife

Har begynt å låse dører

Politiet og myndighetene leter nå altså etter bjørnen og vil ha den fjernet fra området for innbyggernes sikkerhet. Det er forsøkt en rekke tiltak for å skremme ham bort, men verken sirener, klikkelyder som bjørner hater eller andre ikke-dødelige metoder har bitt på «Hank the tank».

MYE KRAFT: Det er lite som tåler kraften til «Hank the tank». Her har han tatt seg gjennom en treport. Foto: South Lake Tahoe police

Myndighetene i California har sagt at det kan bli nødvendig med avlivning fordi bjørnen er så vant til å omgås mennesker, men understreker at det er siste utvei.

Dyrevelferdsgruppen The Bear League har tatt til orde for at «Hank the tank» må flyttes til et naturreservat, men myndighetene mener derimot at flytting av en voksen bjørn kan være dramatisk og alvorlig for bjørnen.

Til CBS News har Tahoe-innbygger Tim Johnson fortalt at de stadige bjørneinnbruddene har ført til en endring for hvordan han lever.

– Jeg har bodd i byen i 40 år, og det er bare helt nylig at jeg har begynt å låse dørene. Det har jeg aldri gjort før, sier han etter at det i helgen skjedde et nytt innbrudd.