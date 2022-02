Åpner opp om sorgen

GOD MORGEN NORGE (TV 2): I seks måneder har Niklas Silseth Baarli (32) og faren Lars Baarli (70) jobbet sammen under innspillingen av programmet «Alt min far ikke har lært meg». Niklas omtaler det som seks måneders lang samtale-terapi.

Mistet to brødre og sønner:

Programleder Niklas Silseth Baarli er ifølge seg selv en livsnyter og fullstendig hjelpeløs når det kommer til praktiske gjøremål. Hans far Lars Baarli er pensjonert brannmann og svært praktisk anlagt. Nå skal faren lære opp Niklas i serien «Alt min far ikke har lært meg».

Det var ikke bare den praktiske jobben som førte far og sønn tettere sammen. I de seks månedene innspillingen varte ble det også tid til nære og dype samtaler mellom de to.

– Det har vært seks veldig verdifulle måneder. Vi har fått pratet dypere om ting som vi ikke har gjort tidigere, forteller Lars til God morgen Norge.

Det bekrefter sønnen.

– Tidligere kjente jeg pappa. Nå har jeg bli kjent med Lars. Den mannen som kompisene hans kjenner og det er veldig fint, forteller Niklas.

Mistet to sønner

Programlederen har tidligere snakket om tapet av to halvbrødre, en sorg far og sønn snakket mer om under innspillingen.

– Vi har jo snakket litt om det før, men ikke så mye, sier Lars.

Han forteller om sønnen Thomas som var født med muskelsvinn og som døde i en alder av 19 år. Sønnen Christian tok en overdose da han var 27 år gammel.

– Når man har mistet to barn så får man et litt annet perspektiv på livet. Man ønsker å ha litt nærmere kontakt med den sønnen man har igjen.

– Vi har vår måte å bearbeide det på. Vi har vært på graven og grått litt, og vi har snakket mer om det, forteller Lars.

Niklas støtter seg til farens forklaring og forteller at det alltid har vært fokus på de hyggelige tingene når man treffes.

– Nå har vi fått snakket om de litt vanskeligere tingene også.

– «Fattern» har jo et fullt følelsesregister. Han bærer på masse ting som vi ikke har snakket så mye om. Jeg har lurt ham med meg på seks måneders samtale-terapi.

Investerer i hygge

Som tidligere brannmann og en som har trent to ganger om dagen hele livet, er Lars også bekymret for sønnens helse. Selv har han overvunnet kreft ved tre anledninger og er overbevist om at den gode formen har hjulpet han.

– Niklas er i ekstremt dårlig fysisk form. Han hater å trene. Han har lovet flere ganger at han skal ta i et tak.

Sønnen gjør først et forsøk på å forsvare seg, før han bekrefter at han elsker å ligge på sofaen.

– Jeg pleier å si at jeg investerer i hygge.

– Det er egentlig ikke vært plass og tid til vinkel, vater og drill i mitt liv.

Aldri vært interessert

For det er det den nye serien «Alt min far ikke har lært meg» egentlig handler om. At pappa Lars Baarli skal lære sønnen elementære og praktiske ting. Spørsmålet er: Hvorfor har han ikke gjort det tidligere?

– Jeg har aldri hatt en interesse for det, og fattern har aldri vært interessert i å lære det bort, forteller Niklas.

– Jeg har prøvd, kontrer faren.

– Her er vi veldig uenige, forklarer sønnen lattermildt.

– Fattern mener at han hele tiden har prøvd å få meg med ut for å snekre litt i oppveksten. Jeg kan huske at jeg har blitt spurt en eller to ganger.

– Jeg ble jo alltid møtt med at «Vi tar det i morra, fattern», forklarer faren.

Men tv-program ble det, og Niklas kan vise til flere ting han har lært. Selv om det til tider har vært konflikter i samarbeidet.

– Fra å være på null, så er jeg nå på fem. Jeg kan kappe, bruke vater og å støpe en såle, forklarer Niklas.

– Men han har vanskelig for å høre etter noen ganger, forteller faren. Samtidig som han innrømmer at han elsker å gjøre det selv.

«Alt min far ikke har lært meg» har premiere onsdag 23. februar