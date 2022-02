Knutsen advarer Celtic om «grusomme» forhold

Bodø/Glimts europaeventyr fikk nok et kapittel da laget tok en mektig seier på Celtic Park i forrige uke

På pressekonferansen forkant av torsdagens returoppgjør mot den skotske storklubben på Aspmyra, ville Glimt-trener Kjetil Knutsen gjerne si noe om været:

– Først av alt vil jeg si at det vil bli snø, kaldt og vindfullt. Celtic og journalistene må være forberedt på det.

Knutsen beskriver været som «grusomt» overfor de skotske journalistene.

– Å spille fotball i Bodø i februar er spesielt for mange, men for oss er det normalt, sier han.

Det er ikke første gang en storklubb kommer til hustrige Aspmyra. I oktober sjokkert Glimt fotball-Europa da de knuste Roma 6-1 på hjemmebane.

På spørsmål om Celtic-kampen vil bli enda større, svarer Knutsen slik:

– Jeg kommer til å huske hjemmekampen mot Roma for resten av mitt liv. Det var en fantastisk kamp. Vi elsker å spille kamper i Europa. Det mest interessante med disse kampene, er hva man lærer av det.

Det ønsker også Knutsen å gjøre av 3-1-seieren i Glasgow.

– Kampen vi spilte sist, foran 60 000 tilskuere, var en fantastisk opplevelse. Den er det viktig at vi lærer av. Vi gjør en god prestasjon, men vi må være klar over hva som møter oss. Vi er mer forberedt nå enn vi var i den første kampen, sier Knutsen.

Han svarer på hva som gjør at Bodø/Glimt skal klare å nullstille etter den første Celtic-kampen:

– Det er kulturen vår. Fokuset vårt på prestasjon og utvikling, hjelper oss i slike kamper. Vi snakker aldri om kamper som har vært utover hva vi kan lære av dem. Det gjør noe med inngangen vår mentalt i forhold til å klare å nullstille.

Trente på kunstgress - i motsetning til Celtic

Knutsen sier kampen vil bli mellom to angripende lag.

– Det viktige mot dette laget, er å forsvare seg smart. De vil at vi skal åpne rom, og jeg følte i den forrige kampen at vi forsvarte oss bra, men at vi ga bort for mye rom mot slutten, sier Knutsen.

– Celtic spiller en god angrepsfotball, som er krevende å forsvare seg mot. Det klarte vi greit i den første kampen, sier Marius Høibraaten.

Hans lag har forberedt seg til kampen på det underlaget den skal spilles på.

– Vi har kommet oss på kunstgress, og trent en helt normal uke inn mot denne kampen, sier Knutsen.

Celtic har imidlertid ikke forberedt seg på Aspmyra-kunstgresset, og valgte å takke nei til å trene på Glimts hjemmebane. Celtics trener, Ange Postecoglou, fnyser av påstandene om at det kan være en tabbe.

– Vi følte ikke for det. Vi har spilt tre kamper på kunstgress allerede i år. For meg er det nye utfordringer hver uke. En trening på kunstgress før kamp ville ikke utgjort et mirakel for oss. Da er du inne på feil spor. Jeg har vært involvert i fotballen i lang tid, og det handler om å håndtere vær, humpete baner og glatte baner. Spillerne må alltid være klar for de utfordringer som venter. Å trene i Bodø før kamp hadde ikke endret på noe, sa treneren tidligere onsdag.