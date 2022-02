Forklarer hvorfor han vraket superstjernen

Romelu Lukaku ble vraket fra start og satt hele kampen på benken under tirsdagens Champions League-kamp mot Lille. Kai Havertz tok plassen hans på topp.

– Du kan tydelig se at vi tok en sterk seier, men nesten alle spørsmål handler om Romelu. Fokuset er stort, sa Chelsea-manager Thomas Tuchel til The Daily Mail etter hjemmeseieren.

Tuchel forsvarte valget om å ta Lukaku ut av startelleveren.

– Det er ni andre spillere som ikke spilte, og vi skal aldri glemme at det er en lagidrett. Jeg tror han var sliten, litt utmattet etter mye reising som noen av de andre spillerne.

– Sliten

Tuchel la ikke skjul på at spissen ikke har levert godt nok i det siste.

– Fokuset i dag var på intensitet og hardt arbeid med og uten ballen.

– I de siste kampene har Romelu slitt med å levere det. Det var det jeg mente da jeg sa han var sliten. Ikke bare fysisk sliten, men også mentalt sliten.

Syv berøringer mot Palace

Under helgas Premier League-kamp mot Crystal Palace hadde Lukaku kun syv berøringer under kampen, det laveste tall for en Premier League-spiller på nesten to tiår.

Derfor måtte Chelsea-manageren svare på spørsmål om stjernespissens form i forkant av Lille-kampen:

– Hva kan jeg gjøre. Jeg vet ikke. Vi må bare håndtere det. Noen ganger blir ikke spisser like involvert om de sliter med selvtillit eller det å finne rommene mot et bra defensivt lag. Det er selvfølgelig ikke det vi eller Romelu (Lukaku journ.anm) vil. Dette er ikke en tid for å le eller vitse om Lukaku. Han er i søkelyset, og vi vil beskytte han som vår spiller, sa Tuchel før Champions League-kampen.