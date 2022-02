Edvartsen saksøker NFF igjen

Svein-Erik Edvartsen har vært i en langvarig konflikt med Norges Fotballforbund (NFF). Den tidligere eliteseriedommeren ble avskiltet i 2017, før han mistet jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i forbundet. Oppsigelsen kom etter at NFF mente Edvartsen hadde sendt flere e-poster under falskt navn, noe Edvartsen selv benektet.

I etterkant av striden inngikk de to partene forlik.

Nå melder Dagbladet at den tidligere toppdommeren har varslet et krav til NFF om 170 000 kroner for oppreisning og saksomkostninger, for brudd på personvernloven under oppsigelsessaken.

I fjor ble NFF ilagt en bot på 50 000 kroner fra Datatilsynet for brudd på personvernet, etter at de lagret IP-adresser i oppsigelsessaken mot Edvartsen på ureglementert vis. Dette vil den tidligere dommeren ha erstatning for.

Dagbladet skriver at partene møtes i forliksrådet i Oslo 16. mars, for å forsøke å komme til enighet.

– Vi kan bekrefte at Edvartsen har klaget NFF inn for Oslo forliksråd. Årsaken er at han mener at Datatilsynets vedtak gir ham krav på en skjønnsmessig oppreisningserstatning. Saken behandles for NFF av forbundets eksterne advokat, som har avvist kravet. NFF finner det ikke riktig å kommentere saken før forliksrådet har behandlet den, skriver direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, i en e-post til Dagbladet.