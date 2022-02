Tror på russisk invasjon: – Mulig han har ambisjoner om å bli legendarisk

Oberstløytnanten trodde i det lengste at Putins fremstøt var et forsøk på en brutal forhandlingsteknikk. Nå sier han det stadig ser verre ut.

Det siste døgnet har konflikten i Øst-Ukraina eskalert ytterligere, etter at Russlands president Vladimir Putin fikk tillatelse av de russiske folkevalgte i senatet til å bruke militær makt utenfor Russlands grenser.

For å få slutt på den eskalerende konflikten, har også presidenten krevd at Krim-halvøya, som har vært annektert av Russland siden 2014, nå internasjonalt skal anerkjennes som en del av Russland.

Mandag anerkjente Putin de to utbryterrepublikkene øst i Ukraina, Donetsk og Luhansk, som selvstendige stater, og natt til onsdag har satellittbilder fra et amerikansk selskap fanget opp det som skal vise en ny utstasjonering av over 100 militærkjøretøy sør i Hviterussland.

– I stand til å påføre Russland skade

General, tidligere forsvarssjef og sjefsforsker ved FFI, Sverre Diesen, sier krisen for første gang har kommet til et punkt hvor Putin ikke lenger har en plan for hva som blir neste steg.

– Til nå har det vært forutsigbart. Han har stilt et krav han vet Nato må avvise, og han har forstått at det ikke kan bli med det – for da mister Russland ansikt, sier Diesen.

OPP TIL VERDEN: Tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, sier det vil være opp til resten av verden å legge føringer for Putins neste trekk. Foto: TV 2

Disen mener Putin ikke lenger kan følge en plan, og at det dermed blir opp til resten av verden å reagere, som kan bli avgjørende for Putins neste trekk.

Han påpeker at den russiske presidenten ikke først og fremst frykter et militært angrep av Nato, og at Vestens viktigste våpen er sanksjoner.

– Vi er i stand til å påføre Russland så stor økonomisk skade at det truer den politiske og sosiale stabiliteten innad i landet. Det er det Putin redd for, og derfor tror jeg det er viktig nå for å påvirke hans neste trekk, sier den tidligere forsvarssjefen.

Ydmyket egen etterretningssjef

Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, sier spørsmålet nå er om Putin er fornøyd med at russiske tropper blir stående i Hviterussland, og at han dermed delvis får reetablert et russisk imperium - eller om han vil ta hele eller deler av Ukraina før han sier seg fornøyd.

– Hvis han blir stående som nå slipper han unna med relativt milde sanksjoner, og det er mye lavere risiko enn en storkrig med Ukraina, både med tanke på tap i krigen og vestlige sanksjoner, sier Karlsen.

Han stiller seg imidlertid tvilende til hvorvidt Putin er i stand til å ta innover seg hvilken betydning en krig vil få.

– Det store spørsmålet er virkelighetsoppfatningen til president Putin. Han har sittet på toppen i over 20 år, og vi så hvordan han ydmyket sin egen etterretningssjef her om dagen. Han får ingen korrektiver og tilbakemelding, selv fra sine aller nærmeste, sier Karlsen.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høyskole mener en invasjon kan være nært forestående. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han mener det derfor kan fremstå som at Putin har en urealistisk oppfatning av situasjonen, og at presidentens personlige motivasjon kan påvirke fremdriften.

– Det er mulig han har ambisjoner om å gå fra å være en stor til en legendarisk russisk leder. Kombiner det med manglende forståelse for konsekvenser, så kan det være han går til invasjon av Ukraina, sier Karlsen, og legger til:

– Det Joe Biden og andre sier nå, tilsier at vi står på kanten av stupet.

Siden november har oberstløytnanten observert situasjonen i tro om at Putins fremstøt har vært et forsøk på brutal, russisk forhandlingsteknikk. Nå mener han derimot at tvilen viskes ut, og det begynner å bli tydelig at Russland har større ambisjoner.

– Det ser verre og verre ut.

– Påtvinger en jungellov

Også Diesen mener det ikke lenger handler om å komme til en felles enighet med Russland, men om å avverge krig.

AVKLEDD: Diesen sier det fremstår som Putin forsøker å gjenreise et russisk imperium. Foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Reuters

Han er tydelig på hva som skal til for å gi Putin riktig motstand, og sier presidenten nå fremstår avkledd som en gammelrussisk imperialist, som søker å gjenreise imperiet.

– De ønsker å påtvinge en jungellov der den sterkeste skal få gjøre som han vil, rett og slett fordi han er det sterkeste. Det betyr at hva som nå kommer til å skje avhenger først og fremst av en entydig og sterk reaksjon fra Vestens side. Alt annet vil Putin oppleve som svakhet og en klar invitasjon til å gå videre, sier generalen.