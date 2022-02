Huitfeldt: – Vi er ved et alvorlig vendepunkt i europeisk historie

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er på vei til Kirkenes-konferansen hvor hun skal snakke med Putins norske ambassadør. Hun er tydelig på at det er en krevende situasjon.

Utenriksministeren er tydelig på at Europa står ved et alvorlig vendepunkt i europeisk historie, og fordømmer Russlands politikk.

Samtidig er hun tydelig på at Norge ikke kan slutte å samarbeide der vi har egne interesser, som fiskeri og søk og redning.

– Vi fordømmer Russlands handlinger, men det er også viktig at folk i nord kan snakke sammen og at det pragmatiske samarbeidet kan fortsette, sier Huitfeldt til TV 2.

Huitfeldt forteller at det vil komme sanksjoner fra Norge, som slutter seg opp under sanksjoner fra EU. Hva disse sanksjonene vil være, er ikke kjent enda.

– Det er viktig at vi står sammen i Europa i en så alvorlig situasjon.

– Vi vil få informasjon offentlig om hva sanksjonene går ut på, men de innebærer at det er målrettet tiltak mot russiske beslutningstakere for at det skal ramme der det er nødvendig.

Frykter fullskala invasjon

Huitfeldt frykter det vil komme en fullskala invasjon, men er tydelig på at det ikke er noen økt militær spenning i nord.

– Det er lav spenning, men det er slik at når en av våre naboer bryter folkeretten på denne måten og vil endre Europas grenser med militær makt, blir det også krevende for Norge.

– Vi er i dialog med myndighetene i Ukraina om hvordan vi kan hjelpe til på lang sikt. Vi har også et veldig godt samarbeid med FN om humanitære aksjoner.

– Vi må vise solidaritet

– Det er ikke noe tegn på at det blir krig på våre territorier.

Utenriksministeren er tydelig på at det derimot er viktig å støtte Ukraina i den krevende situasjonen de står i.

– Vi vil ikke tilbake til en verden hvor grensene i Europa skal endres med militær makt, sier Huitfeldt.