Ny rapport om brudd på markedsføringsregler: – Betydelig barriere for amming

I en fersk rapport kommer det frem at nesten alle kvinner i Kina, Vietnam og USA utsettes for «aggressive» markedsføringskampanjer fra morsmelkerstatningsprodusenter.

Rapporten er utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO), UNICEF og kommunikasjonsnettverket M&C Saatchi.

Strategiene for markedsføringen inkluderer blant annet gratisprøver og opprettelse av mammagrupper. Kampanjene retter seg også mot helsearbeidere, som får gaver, økonomisk støtte til forskning og salgsprovisjon.

Det var nyhetsbyrået Reuters som først omtalte saken.

Betydelig forbedringspotensial

WHO anbefaler amming dersom det er mulig, og har uttalt at dette er det sunneste alternativet for mor og baby.

Forfatterne bak rapporten og en rekke utenforstående eksperter mener det er på tide med en reform av den internasjonale koden for markedsføring av morsmelkerstatning. Koden ble utviklet av WHO i 1981, etter en rekke skandaler fra Nestle som forsøkte å presse kvinner, spesielt i utviklingsland, til å slutte med amming.

I et intervju med nyhetsbyrået sa hovedforfatteren bak artikkelen og WHO-forsker Nigel Rollins at koden helt klart har forbedringspotensial.

– Finnes det mulighet for å styrke koden? Uten tvil, sa Rollins.

– Falske og misvisende budskap

Morsmelkerstatning og tobakk er de eneste produktene som går under internasjonale regelverk for markedsføring. Likevel har kun 25 land implementert koden.

Til tross for regelverket som ble innført av WHO for 41 år siden, har salget av morsmeklerstatning skutt i været. De siste fire tiårene har industrien sett mer enn en dobling av inntekter, og tjener nærmere 500 billioner norske kroner.

– Falske og misvisende budskap om ernæringserstatning er en betydelig barriere for amming, som vi vet er best for babyer og mødre, sa administrerende direktør i UNICEF Cathrine Russel i en uttalelse.