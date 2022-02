Antony Blinken avlyser møte med Russlands utenriksminister

USAs utenriksminister Antony Blinken avlyser et planlagt møte med sin russiske motpart, og anklager Moskva for å ikke ta diplomati på alvor.

Blinken skulle etter planen møte Sergey Lavrov i Genève senere denne uken, men kunngjør tirsdag kveld at møtet ikke blir noe av. Den amerikanske utenriksministeren sier de siste dagene gjør det åpenbart at Russland ikke er interessert i en diplomatisk løsning, noe som gjør møtet overflødig.

– Nå som vi ser at invasjonen er i gang, gir det ikke mening å gå videre med det møtet på dette tidspunktet. Vi vil ikke la Russland hevde at de er interessert i diplomati, samtidig som de marsjerer mot konflikt, sier Blinken under en felles tale med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Den ukrainske utenriksministeren takker Blinken og USA for støtten, og ber vestlige myndigheter fortsette med kraftige økonomiske sanksjoner mot Russland.

– Slå til mot Russlands økonomi nå, og slå til hardt, oppfordret Kuleba under møtet.

I tillegg til det planlagte møtet mellom Lavrov og Blinken, hadde Vladimir Putin og Joe Biden godtatt å møtes for å diskutere situasjonen på en ubestemt tidspunkt den kommende tiden. Etter Blinkens avlysning og Russlands eskalering, virker det derimot svært usannsynlig at møtet mellom presidentene vil finne sted.