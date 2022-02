Sendt rett til sykehus etter stygg takling - krever utestengelse

Stjernen vant østfoldderbyet mot Sparta 3-2 etter straffeslag, men etter kampen var det en stygg takling på Brendan Ellis som var det store samtaleemnet.

– Jeg synes den er stygg og burde gi konsekvenser. Han hopper inn og Brendan får en stygg smell i hodet. Det går fort utpå isen, så jeg ønsker ikke å ta dommerne. Men vi frykter at Brendan er ute lenge. Sånne taklinger må føre til utestengelse, sier Stjernen-sportssjef Darren Treloar til TV 2.

Se taklingen over!

Brendan Ellis ble sendt rett til sykehus for sjekk av hodet etter taklingen fra Marcus Fagerudd, som også fikk ekspertkommentator Jørgen Wahlberg til å reagere sterkt under direktesendingen på TV 2 Play.

– Han hopper. Det der er matchstraff. Det blir garantert utestengelse. Det er kjempestygt og dommerne ser den ikke. Den er skikkelig ille. Jeg fikk vondt i kroppen da jeg så den der, sier Wahlberg.

Dommer Tommy Søstumoen innrømmer at kamplederne tok feil avgjørelse ute på banen.

– Vurderingen vi gjorde på isen, med de vinklene og posisjonen vi hadde, var at dette var en uheldig krasj. Nå hører vi dette etter kampen og ser at det skulle vært idømt en interference-utvisning der, det er åpenbart, sier han til TV 2.

– Når vi får sett den om igjen, ser vi at Stjernen-spilleren ikke ser at Sparta-spilleren kommer og at Sparta-spilleren er klar over at han taklet Stjernen-spilleren, fortsetter Søstumoen.

– Darren Treloar mener Fagerudd hopper inn, er du enig i det?

– Da må jeg studere bildene litt nøyere. Jeg skal være forsiktig med å prøve skalere hvor mye det skulle vært bedømt, men nå skjønner jeg at sitasjonen er meldt inn så da får vi jo en uttalelse fra disiplinærutvalget på det.