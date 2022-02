Hyller debutantens supermål: – Skal nesten ikke være mulig

Villarreal-Juventus 1-1

Spisskometens mål var av det vakre slaget.

22-åringen dempet ballen på brystet, vridde kroppen rundt ballen og satte den ved borterste stolperot med sin antatt svakeste fot.

– Å skyte på spretten med høyre, der ute, så perfekt – det krever mye. Det skal nesten ikke være mulig. Men det sier litt om selvtilliten og typen han er, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller i studio.

Se mesterverket i vinduet øverst i saken.

Vlahovic, som har studert Erling Braut Haaland og blitt sammenlignet med Zlatan Ibrahimovic, scoret ikke bare et lynraskt mål.

22-åringen var en ordentlig håndfull for Raúl Albiol og Pau Torres i Villarreals midtforsvar.

– Han rett og slett bosser dette veldig solide midtstopperparet. Han tiltrekker seg mye oppmerksomhet. Han var sjef i første omgang, kommenterer Stamsø-Møller.

Målet var nummer to på fem kamper for Juventus.

Han ble hentet fra Fiorentina for rundt 760 millioner kroner i januar.

– Det er spesielt å se en spiller for en så stor klubb, som kommer fra en litt mindre klubb, som tar så stor plass umiddelbart. Det har vært en suksessignering til nå, og det kommer til å komme mange mål fra den kanten, spår Stamsø-Møller.

– Ligner han litt på Erling Braut Haaland?

– Han ligner veldig, men han har ikke helt det Haaland har ennå. Men han har mye av det samme, svarer TV 2s fotballekspert.

Dani Parejo fikset 1-1 for Villarreal midtveis i andre omgang. Dermed er det duket for et spennende returoppgjør i Torino 16. mars.

I sommer er det Norges tur til å stoppe Vlahovic. Haaland og co. er trukket i gruppe med Serbia i Nations League.

Chelsea skaffet seg et glimrende utgangspunkt i den andre åttedelsfinalen som ble spilt tirsdag. London-klubben slo franske Lille 2-0 på eget gress etter scoringer av Kai Havertz og Christian Pulisic.