«Sinnasnekker'n» får sjokk i kollektiv: – Å fy fader!

Elendig inneklima, store fuktproblemer og bittesmå soverom. Dette er stikkord som gjelder flere studentkollektiv i Bergen.

TV 2 hjelper deg har vært i Bergen og undersøkt boligstandarden i en rekke kollektiv.

Sjekk hva vi fant i TV 2 hjelper deg-episoden Muggent leiemarked på TV 2 Play.

Otto Robsahm Otto Robsahm (f. 1968) er kjent som Sinnasnekker'n.

TV-debuterte i 2000, først i NRK-serien Forandring fryder, deretter i Reparatørene og Frokost-TV.

Senere gikk han til TV 2 med Katrine Moholts realityserie Nr. 19 og TV 2 hjelper deg.

I 2010 fikk han sitt eget program, Sinnasnekker'n, som gikk på TV Norge i 9 sesonger.

I en periode har Youtube-kanalen Team Otto reist landet rundt og hjulpet folk med oppussing.

Otto «Sinnasnekker'n» Robsahm blir med oss til et studentkollektiv i Nygårdsgaten 35, der beboerne klager over mugg og en ytterdør som ikke kan låses.

Tipset kom fra daglig leder Frank Uthaug i Leieboerforeningen i Norge.

Allerede i ytterste gangen i Nygårdsgaten 35 merker vi påfallende tung luft, som om vi befinner oss i en gammel kjeller.

Student og leietaker Noah Berger tar oss i mot.

– Jeg vet ikke om du merker det når du bor her, men her er det sopp og mugg og fælt, sier Otto.

Kollektivet på syv soverom ligger over tre plan. Men bare fem personer bor der. To soverom står ledige.

I ett av de ledige rommene finner vi en madrass full av mugg. I et annet rom løsner vinduet helt fra rammen når Otto prøver å åpne det.

VINDUET LØSNER: Når Otto Robsham prøver å åpne et vindu i Nygårdsgaten 35 løsner vinduet plutselig fra rammen. Foto: Fredrik Drevon.

Soverommet til Noah blir målt til 5,6 kvadratmeter.

– Det er ikke ventilasjon her, sier Otto.

– Mange har kommentert at de merker at det er litt tungt å puste, svarer Noah.

På loftet er det stue. I et skap finner vi en pute med store svarte flekker.

I kollektivet er det kun ett bad.

Otto skrur opp viften, og han kan både visuelt og ved å holde dopapir foran åpningen, bekrefte at viften er dønn tett.

Dette er altså den eneste dusjen på syv soverom.

Les svaret fra utleier nederst i saken.

KJØKKENBENK MØTER VEGG: Detalj fra studentkollektivet i Nygårdsgaten 35. Foto: Fredrik Drevon Les mer INNI SKAPET: Slik så det ut i et skap i kollektivet. Leietakerne sier at skapet var fullt da de flyttet inn. Foto: Fredrik Drevon Les mer MANGLER HÅNDTAK: Ett av vinduene i studentkollektivet eid av Bergen Areal AS. Foto: Fredrik Drevon Les mer TETT INNELUFT: Disse luftespaltene i Nygårdsgaten 35 var malt igjen. Foto: Fredrik Drevon Les mer TOALETT I TRAPPEROM: Legg merke til dorullholderen. Foto: Fredrik Drevon Les mer

Otto blir sjokkert

Men i boligen finnes det også en merkelig toalett-løsning.

På en avsats i den bratte baktrappen står et toalett.

Otto har besøkt oppussingsobjekter over hele Norge. Likevel er han sjokkert over det han ser her.

– Nei! Nei! Dette må dere se! Å fy fader!

Se toalettet i videoen øverst i saken!

I bunnen av trappen er det et kaos av ledninger, og nok vann på betonggulvet til at man kan plaske med foten.

– Det er ikke rart at det stinker døden her, sier Otto.

Her nede er det også en ulåst dør. Det vil si at hvem som helst i bakgården kan gå rett inn i kollektivet via «toalett-trappen». I bakgården er det boliger på bakkeplan som har vært utleid via booking.com.

Det er en dør mellom bakgården og Nygårdsgaten som i prinsippet alltid skal være låst. Men dette har ikke vært like enkelt i praksis, ifølge leietakerne.

– Det er folk som er kommet til kollektivet vårt fra gata, det har skjedd, sier Noah.

Når TV 2 hjelper deg intervjuer leietakerne Selma Ulsten (19) og Oliver Løkling (19), forteller de at de opplever boligen som utrygg og helsefarlig. Begge vil ut av leiekontrakten med utleier Bergen Areal AS, men sier at de er bundet i ett år, som i praksis vil si fram til 1. august.

Begge gir klart uttrykk for at boligen var helt annerledes enn de var forespeilet i annonsen. De sier at de blir syke av å være i boligen, som de flyttet inn i i august i fjor.

Oliver har allerede flyttet ut av boligen når han møter TV 2 hjelper deg. Selma er på vei ut. Dermed ligger det an til at begge må betale dobbel leie frem til august 2022.

I leiekontrakten til Oliver står det:

«Det er gjensidig begrenset oppsigelsesadgang satt til april hvert år, med 3 måneders varsel (mai, juni, juli) slik at all utflytting finner sted 01.08. hvert år.»

Olivers månedsleie var 4700 pluss strøm. Selma betaler 5000 i måneden pluss strøm.

– Det var mange hyggelige folk som møtte meg i døren, for jeg var sistemann som kom inn, men både faren min og jeg reagerte veldig på hvordan det så ut, for det så helt nydelig ut på bilder, sier Oliver.

STUE PÅ LOFTET: Selma og Oliver blir intervjuet av TV 2 hjelper deg sin programleder Solveig Barstad (t.h.). Foto: Fredrik Drevon

Selma sier hun var den første som flyttet inn, og på annonsen så alt veldig nytt og fint ut. Men da hun kom inn, fikk hun sjokk.

– Det var en ekstrem kontrast mellom annonsen og hvordan det faktisk var. Da jeg var tilbake i bilen og hentet tingene mine, begynte jeg å gråte, sier Selma.

– Jeg blir syk av å være her, så det er den største motivasjon for å komme meg ut herfra, at jeg føler at det ikke er bra for helsa mi.

– Døren kan ikke låses

Selma forteller at hun kort tid etter innflytting rapporterte om en lang rekke feil og mangler, men opplevde at listen ikke ble tatt på alvor av utleier.

– Jeg sa ifra to, tre ganger at folk kan komme seg inn, og at jeg er veldig engstelig for det. Også var det akkurat det som skjedde.

Otto Robsahm slår fast ved sitt besøk i studentkollektivet at låsen på ytterdøren er defekt.

Oliver bekrefter at låsen på ytterdøren ikke har fungert siden han flyttet inn.

Forbrukerrådet vil kaste husleieloven Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, ønsker at leietakere selv skal kunne bestemme hvor lenge de vil leie en bolig, og at tidsbegrensninger sjelden skal være mulig.

Blyverket vil fjerne muligheten til å binde leietaker til å betale eller bli boende i mer enn tre måneder.

Samtidig ønsker hun at utleiernes rettigheter sikres, og viser til at det kan være vanskelig for utleiere å avslutte leieforhold som ikke fungerer.

– Den kan hverken låses fra innsiden eller utsiden. Jeg har prøvd flere ganger å låse med nøkkel, opplyser Oliver.

Etter at TV 2 hjelper deg gjennom flere runder stilte en rekke spørsmål til utleier Bergen Areal, ved daglig leder Jan Thomas Liseth, fikk samtlige fem gjenværende beboere huseiers samtykke til å tre ut av kontrakten og flytte ut 1. februar.

Dette var svært gode nyheter for Selma og Oliver.

– Nå slipper jeg å betale dobbel leie og gleder meg veldig til å flytte ut herfra. Det er virkelig takket være TV 2 hjelper deg. Jeg hadde ikke klart å få gjort dette så fort uten dere, sier en gledestrålende Selma.

TRAPPEN UNDER TOALETTET: Selma Ulsten og Oliver Løkling viser frem studentkollektivet til TV 2 hjelper deg. Foto: Fredrik Drevon

– Nå har jeg endelig fått flyttet inn i ny leilighet. Og jeg vil bare si tusen takk til TV 2 og TV 2 hjelper deg, sier Oliver.

Vil pusse opp eller selge

Jan Thomas Liseth i Bergen Areal vil ikke stille til intervju med TV 2 hjelper deg, men ønsker å svare skriftlig.

Han skriver i en epost at låsen på ytterdør fungerer, men at smekkfunksjonen er deaktivert av leietakere.

Når det gjelder påstander fra leietakere om nærmest fri inngang for hvem som helst via bakdøren i trapperommet, skriver han at gatedør inn til portrom er låst.

Han erkjenner at det har vært ting som må fikses, men legger til at vaktmester har fulgt opp endel underveis.

Liseth hevder videre at han har tilbudt tidligere leietakere å fjerne toalettet i trapperommet, men at de selv ville beholde det. Han sier bygget nå skal settes i stand eller selges.

FARVEL TIL KOLLEKTIVET: Artist Oliver Løkling (19) takker TV 2 hjelper deg for at han ble løst fra kontrakten med utleier. Foto: Fredrik Drevon

– Alle rom skal ha ventilasjon gjennom øvre del av vinduet, men de har i flere tilfeller vært igjenmalt. Noen rom har fått egen ventilasjonskanal som supplement.

Om ventilasjonen på badet skriver Liseth:

«Dersom den ikke er i drift, skal den følgelig byttes.»

Liseth legger til at ventilasjon kan være en utfordring i gamle bygg, men at også leietakere har et ansvar for å lufte.

Ifølge Liseth skal Bergen Areal ha utarbeidet annonser som gir en overordnet opplysning om boligen med bilder, samt pris på de ulike værelser og hva som er inkludert.

Brannvesenet: – Toalettet utgjør ikke brannfare

I episoden Muggent leiemarked har TV 2 hjelper deg gransket to ulike studentkollektiv eid av Bergen Areal.

Liseth skriver i en epost til TV 2 hjelper deg:

«Påpekte mangler i de aktuelle boligene er utbedret, eller vil bli utbedret i nærmeste fremtid. Vi erkjenner likevel at vår oppfølging av klager har vært for svak. Av den grunn har vi imøtekommet et ønske fra noen av leietakerne om å bli fristilt fra sine kontrakter med øyeblikkelig virkning.»

Senioringeniør Bjørn Næs i Bergen brannvesen mener at det spesielle toalettet i Nygårdsgaten 35 ikke utgjør en brannfare.

«Hverken i forhold til at en brann skal oppstå, eller at det er til hinder for rømning. Jeg vil likevel tro at huseier vil vurdere plasseringen av dette toalettet når han skal i gang med oppgradering av huset, herunder brannsikre denne trappen,» skriver Næs i en epost til TV 2 hjelper deg.