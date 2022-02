Carlsen om rivalens exit: – Vet ikke hva han tenkte på

Onsdag: Se kvartfinalen på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play fra kl. 17.30.

Carlsen endte på 2.-plass i grunnspillet og møter Le Quang Liem fra Vietnam i kvartfinalen onsdag.

31-åringen ga fra seg en lovende stilling mot Levon Aronian i tirsdagens første hurtigsjakkparti og måtte nøye seg med remis etter 58 trekk. Dermed levde han fortsatt farlig med tanke på å sikre plass blant de åtte første i det jevne feltet.

Han fjernet usikkerheten med stødig spill mot Sjakrijar Mamedjarov, og omsatte presset til seier etter 38 trekk. Fortsatt har Carlsen tatt seg til utslagsrundene i alle Champions Chess-turneringer.

– Det fortsetter å gå hver gang selv om det ikke alltid er like overbevisende. Jeg tar med meg det, men jeg spilte ikke noe bra i dag, sa Carlsen til TV 2.

– Jeg har tapt fire partier i turneringen, tre av dem med hvitt. Jeg gjorde det jeg trengte i dag, men partiene var dårlige, rett og slett.

Giri utslått

Det er tre poeng for seier i turneringen, og etter remis mot Anish Giri i siste runde endte Carlsen på 25 poeng.

Det holdt til 2.-plass, med bare Jan Nepomnjasjtsjij (29) foran seg.

Seieren over Mamedjarov gjorde at Carlsen spilte uten press mot Giri.

Desto viktigere var partiet for nederlenderen, som røk ut av turneringen etter at han ga opp seiersjakten og nøyde seg med remis etter 46 trekk. Hans 21 poeng viste seg ikke å holde til avansement.

– Det var vel ikke jeg som slo ham ut så mye som at han slo ut seg selv. Jeg vet ikke helt hva han tenkte på (da han tilbød remis), sa Carlsen til TV 2.

Litt friskere

Mandag klaget Carlsen over etterdønningene etter koronasykdom. Han sa at hode og kropp ikke hang med og at han «så syner». Han ga samtidig uttrykk for at formen blir litt bedre for hver dag.

– Jeg er litt friskere enn jeg var i går, men kjenner ikke at jeg har mer energi. Jeg sov godt, iallfall. I løpet av et par dager håper jeg å ha mer energi igjen, sa Carlsen.

Det er kvartfinaler onsdag, semifinaler torsdag. Finalen avvikles over to dager fredag og lørdag.

Se partiene på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play fra kl. 18.30 hver dag.

(©NTB)