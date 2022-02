Flertall i Arbeiderpartiet for å beholde Innlandet

Det er flertall for at fylkestingsgruppa til Arbeiderpartiet skal stemme for for å beholde Innlandet fylke. Ringebu-ordfører mener partiet er avhengig av å lytte til folket.

Representantskapet til Arbeiderpartiet i Innlandet har bestemt seg for at de vil videreføre Innlandet fylke.



Den endelige avgjørelsen tas av Fylkestinget i morgen, men med Arbeiderpartiets stemmer går det mot flertall for å bevare Innlandet.

52 stemte for å bevare fylket, og 50 stemte for å splitte opp.

– Nå har vi bestemt oss for å gå å beholde Innlandet med ganske knapp margin. Det viser at vi har en delt befolkning og delt Arbeiderparti. Det er en situasjon som er krevende, og det handler om hvordan vi skal ta vare på hverandre nå framover, sier gruppeleder Hans Kristian Enge i Arbeiderpartiet.

GRUPPELEDER: Hans Kristian Enge, gruppeleder i Arbeiderpartiet i Innlandet, er letta og glad over resultatet. Foto: Harald Bjørnson Jakobsen / TV 2

Er bindet til vedtaket

– Jeg er letta og glad for resultatet, men samtidig er det et alvor vi ikke skal legge under teppet.

Det betyr at Arbeiderpartiet vil stemme for å beholde fylket under onsdagens fylkesting, forteller Engen. Dermed går partiet i mot befolkningen som stemte for å oppløse storfylket.

– Fylkestingsgruppa er bindet til dette vedtaket. Her har vi et ryddig partidemokrati. Det er representantskapet som avgjør spørsmålet.

Han påpeker at de har tatt en helhetsvurdering fra høringsrunden, medarbeiderundersøkelsen og folkeavstemningen.

Avhengig av å lytte til folket

Kommunalpolitisk talsperson Mudassar Kapur i Høyre skriver i en e-post til TV 2 at oppløsningen blant annet handler om troen på at morgendagens utfordringer, skal møtes med fortidens løsninger

– Resultatet av kveldens representantskapsmøte i Ap gjør meg optimistisk på Innlandets vegne. Nå håper jeg alle gode krefter bidrar til et riktig resultat ved behandling av saken i fylkestinget. Innbyggerne i Innlandet fortjener at det brukes tid og ressurser på utvikling og gode tjenester, ikke reversering.

Ordfører Arne Fossmo (Ap) i Ringebu mener Arbeiderpartier er helt avhengige av å lytte til folket, med bakgrunn i det kommende valget i 2023.

– Man ser jo at det er 46 kommuner, der 37 har flertall for å oppløse fylkeskommunen. Da forventer jeg faktisk at Arbeiderpartiet gjør det, hvis ikke er jeg helt sikker på at det får fylkesordfører og vi røde ordførere merke i valget i 2023.