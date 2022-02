Tobias (22) har en helt spesiell bursdag: – Tallet to har blitt favoritten

Tirsdag 22. februar er en spesiell merkedag for familien With Thorsen i Bergen.

Om noe er ment å være så er det vel tilknytningen 22 år gamle Tobias fra Bergen har til tallet to.

Han feirer nemlig sin 22 års dag på selveste 22.02.2022. Han er bror nummer to, har et navn inspirert av tallet to, jobber for TV 2 og er født i 2000.

– Den 22.02.2022 er en helt spesiell dag i seg selv, men for oss er den ekstra spesiell, sier moren Anette With til TV 2.

BURSDAGSFEIRING: Tobias sammen med moren Anette, storebror Vetle og lillebror Skage. Familien har dekorert huset med totall for den spesielle anledningen. Foto: Privat

– To-tallet har fulgt ham hele livet

Hun forteller at familien siden fødselen ikke har vært i tvil om at tallet og Tobias hadde en litt spesiell tilknytning.

– Som hans foreldre følte vi at han måtte hete noe med to, så da ble det Tobias, forklarer hun.

– To-tallet har fulgt ham hele livet. Som mamma har man alltid historier om sine barn, og denne historien har vært Tobias sin hele livet.

På den spesielle bursdagen har naturligvis også to-tallet dukket opp under mer enn en anledning.

– Vi har vært på bursdagsbowling i dag. Da fikk Tobias andreplassen, og ikke bare det, så tok han sølvmedaljen på bane nummer to, ler mamma Anette.

Et lykketall

Bursdagsgutten selv erkjenner at to-tallet har ekstra betydning for han.

– Det har jo alltid vært tilknyttet bursdagen min, og det gjør det jo spesielt, men i tillegg var det dette med familien. Så jeg må jo ærlig si at to har blitt favoritt-tallet mitt, sier han blidt.

LYKKETALL: Tobias sier selv at to har blitt favoritt-tallet ettersom det har fulgt ham hele livet. Foto: Privat

– Jeg er også født på en tirsdag, og på engelsk uttales det som «twosday», så det skulle nok være sånn, sier han til latter fra familien.

Resten av kvelden skal tilbringes hjemme i Bergen med familien og Tobias favorittmåltid, dog måltidet dessverre ikke har noen sammenheng med lykketallet.

– Det er altså ikke snakk om Toro-tomatsuppe?

– Nei, dessverre, men det ligger på en god 2. plass!