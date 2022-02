Dette Barcelona-grepet imponerte Syrstad Engen: – I ekstremt bra form

At Barcelona Femení er så suverene som de er anno 2022, er ikke tilfeldig. En tøff opplevelse tilbake i 2019 gjorde at klubben måtte ta grep.

Den regjerende trippelmesteren startet 2021/22-sesongen på like suverent vis som de avsluttet den forrige.

157 scorede mål på 30 kamper i alle turneringer så langt viser at dette Barcelona nådeløse uansett hvem som står på motsatt banehalvdel.

– Det er en veldig spesiell mentalitet i dette laget. Man er aldri fornøyd. Selv ikke om vi leder 4-0 til pause, er vi nødvendigvis fornøyde med prestasjonen, sier Ingrid Syrstad Engen til TV 2.

Hun har virkelig slått ut i full blomst og fått mye tillit av trener Jonatan Giráldez de siste månedene i Barcelona.

– Om det er i det 17 minutt eller om det er i 93. så skal det gjøres ordentlig. Ballen skal settes i mål. Jeg har aldri kjent på at «oi, den kampen her er vi litt off egentlig», fortsetter hun.

Caroline Graham Hansen (t.v) og Ingrid Syrstad Engen pakker inn Arsenals Viviane Miedema i møtet mellom lagene på Emirates 9. desember 2021. Barcelona vant oppgjøret hele 4-0. Foto: Zac Goodwin

Tok grep etter Hegerberg-ydmykelse

For Barcelonas beste fotballkvinner står kampene ut og gir seg ikke for siste blås i dommerens fløyte.

Det er ikke tilfeldig at Syrstad Engen, Caroline Graham Hansen og lagvenninnene er i stand til å gjøre det uke inn og uke ut.

– Jeg tror det er en viktig jobb som er blitt gjort etter at de spilte mot Lyon i den finalen for noen år siden, sier 23-åringen fra Melhus.

Det er Champions League-finalen i 2019 hun referer til, der Barcelona ble knust og kjørt over av Olympique Lyon med Ada Hegerberg i spissen.

Den norske spissen noterte seg på hat trick før halvtimen var spilt i den knusende 4-1-seieren i Budapest.

Den finalen og opplevelsen ble en vekker for katalanerne.

– Der så man nok at «Ok, teknisk sett er vi bra, men fysisk sett må vi opp». Da tok de inn ressurser som virkelig har bygget opp det fysiske hos spillerne, forteller Syrstad Engen.

Hun kom selv Wolfsburg og tysk fotball i fjor høst, hvor hun var mer enn vant til et knallhardt treningsregime.

Likevel har det fysiske opplegget i Barcelona imponert 23-åringen. Hun opplever at alt er gjennomarbeidet på alle mulige måter.

– Det gjelder når det kommer til høyhastighetsløp, styrkeopplegg og alt annet. Det er for eksempel lenger treninger med fotball enn jeg har vært vant til tidligere, forteller hun.

– Det er styrkeinnhold hver eneste dag. Det er klart at man blir vant til den mengden og tåler mer trening etterhvert.

– I ekstremt bra form

Under landslagssamlingen i Algarve, viste 23-åringen tydelig at hun er i god form.

Ingrid Syrstad Engen under landslagstreningen to dager etter tapet mot Portugal. Også dagen i forveien deltok hun for fullt i fotballøkten, mens de fleste andre drev med alternativ restitusjonstrening. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Etter landslagets skuffende 0-2-tap mot Portugal i åpningskampen – en kamp med høyt tempo og mye intensitet – var Syrstad Engen den eneste av spillerne som startet kampen og spilte 90 minutter som deltok for fullt på fotballøkten dagen derpå.

– Jeg har blitt vant til det fra klubben, vi spiller alltid fotball dagen etter kamp. Jeg føler meg bra i kroppen for tiden og synes det å spille gjør at jeg føler meg bedre etterpå enn andre restitusjonsmåter. Det er jo veldig individuelt, forklarer hun.

– Jeg føler rett og slett at opplegget (i Barcelona, journ. anm) gjør at man er i ekstremt bra form. Det kan jeg kjenne på når jeg kommer inn her også, at jeg er vant til litt ekstra, avslutter 23-åringen.