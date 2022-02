Russland evakuerer diplomatisk personell fra Ukraina

Det opplyser russiske mydigheter tirsdag kveld. Situasjonen i området er svært anspent og har eskalert ytterligere det siste døgnet, etter at Russland anerkjente de ukrainske regionene Donetsk og Luhansk. Tirsdag fikk Vladimir Putin fullmakt til å benytte militære styrker utenfor russiske grenser, og Nato-sjef Jens Stoltenberg sier det nå er stor fare for en fullskala invasjon.

Russiske myndigheter har de siste dagene hevdet at ukrainske styrker har gått til angrep i Øst-Ukraina, noe Ukraina selv nekter. Tirsdag kveld sier Russlands utenriksdepartement at de har mottatt «flere trusler» mot sitt diplomatiske personell i Ukraina, og at disse vil evakueres så snart som mulig, skriver Associated Press.