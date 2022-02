Normann åpner opp etter comebacket: – Jeg klarte ikke å leve med det lenger

Eller som hardhausen fra Svolvær sier det selv til TV 2:

– Det driter jeg i, hvem vi møter, om det er Liverpool eller et lag fra andredivisjon i cupen. Det har ingenting å si.

For første gang etter skaden som holdt ham ute av spill fra slutten av november til et stykke ut av februar, forteller den norske Premier League-profilen om de siste månedene og hvordan det har vært å komme tilbake.

Lørdag var han endelig tilbake fra start. Prestasjonen hans mot Liverpool, selv om Norwich endte med å tapte 1-3, har fått ros i engelske medier. Normann fikk en målgivende pasning annullert for offside og avverget et Liverpool-mål på streken.

Til tross for omstendighetene er han selvkritisk.

– Jeg gjorde et par ting som jeg som regel ikke gjør. Når vi spilte oss ut bakfra, var det flere ganger der jeg kunne vende opp da jeg hadde rom til det. Som regel gjør jeg det når jeg er i ordentlig kampform, men i et par situasjoner valgte jeg å gjøre det mer safe enn jeg som regel har selvtillit til å gjøre, sier Normann.

– Hva synes du om comebacket fra start alt i alt?

– Tar man seg tid i etterkant til å tenke på at man har spilt mot Liverpool på Anfield etter to og en halv måned ute med skade og klart seg greit, så … Fornøyd kan jeg ikke si at jeg er, men jeg følte ikke at jeg hang etter. Hvis jeg får flere kamper nå, tror jeg at jeg kan komme tilbake til normale Mathias.

– Å snu seg i sengen gjorde vondt

Den «normale» spilleren han sikter til, ble av lokalavisen Norfolk Live kåret til Norwichs beste spiller i første halvdel av Premier League-sesongen, med 8 av 10 som vurdering.

Han leverte en målgivende pasning mot Watford, imponerte stort mot Everton og Burnley, og scoret karrierens første Premier League-mål mot Brentford. Så, kort tid etter årets siste landslagssamling med Norge, måtte han under kniven.

En skade i bekkenet hadde preget ham hele høsten. I slutten av november klarte han ikke mer.

– Jeg bet tennene sammen så lenge jeg klarte. Jeg hadde vondt hver eneste kamp i Premier League, jeg hadde vondt på landslagssamling, jeg hadde vondt hjemme, i hverdagen. Det kom bare til et punkt der jeg ikke klarte å leve med det selv hjemme i hverdagen. Jeg fikk ikke sove. Å snu seg i sengen gjorde vondt. Til slutt kom jeg til et punkt der jeg måtte gjøre noe med det, sier Normann.

– Hvordan vil du beskrive smertene?

– På det verste var det som å få en kniv i bekkenet. Hvis det var en duell på banen og jeg måtte bruke kroppen for å beskytte ballen, ved å stramme kjernemuskulaturen, det var det vondeste.

Normann er på utlån til Norwich fra russiske Rostov ut denne sesongen. Avtalen inkluderer en opsjon på kjøp som kan gjøre overgangen permanent til sommeren.

– Hvor mye har du tenkt på at det ikke er ideelt å være så lenge ute med en skade i en sesong der du kjemper for en permanent overgang til Premier League?

– Det er aldri et godt tidspunkt å bli skadet eller ta operasjon. Det er aldri det. Det er ikke det i ferien engang. Det er en del av fotballen som jeg bare må akseptere, sier Normann.

– I mediene ser man bare penger, penger, penger

– Hvordan var hverdagen mens du var ute med skade?

– Ingen fridager. Jeg jobbet hele tiden med å bli sterkere. Det er ikke noe artig å sitte på sidelinjen, det tror jeg ingen synes, men jeg har ikke tid til å sette meg ned og sutre og klage. Jeg må bare bite det i meg.

– Hvordan klarer du å beholde en positiv innstilling i en sånn periode?

– Det som driver meg, er kjærligheten til fotballen. Det er kun derfor jeg holder på med dette. I mediene ser man bare penger, penger, penger. Men jeg glemmer aldri hvorfor jeg startet med dette. Det faller meg naturlig å gjøre den jobben som trengs, og mer, for å komme tilbake, sier Normann.

Han roser også Norwich.

– Det medisinske apparatet har vært veldig flinke og tatt vare på meg selv om jeg er her på lån. Jeg har plaget dem på dager der de har hatt fri, og sagt at jeg trenger noen til å komme inn for å hjelpe. Fysioen Chris Burton har vært utrolig flink.

Desperat nedrykksstrid

– Hvordan føler du deg nå?

– Jeg er ikke smertefri, men jeg er bra nok. Mot Liverpool spilte jeg 80 minutter, det gikk egentlig fint, jeg kjente ikke noe til det. Jeg tror det etter hvert kommer til å forsvinne, sier Normann.

Fredag spiller hans Norwich borte mot Southampton i nok en desperat jakt på tre poeng. «Kanarifuglene» ligger på sisteplass i Premier League for øyeblikket.

Men selv om det skulle bli nedrykk for Norwich, er det grunn til å tro at Normann – med en sterk sesonginnspurt – kan ha imponert nok til at større klubber i den engelske toppdivisjonen vil kjøpe ham til sommeren.

TV 2 kunne denne høsten avsløre at blant andre Leicester følger nøye med på nordmannens prestasjoner:

– Jeg fikk vist meg ganske mye frem før jeg ble skadet. Hvis jeg kan komme meg tilbake i den formen, denne gangen uten å spille med smerter, tror jeg det kan bli bra. Det er det som er jobben min nå, sier Normann målrettet.