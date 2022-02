Støre om Ukraina-krisen: – Norge slutter seg til sanksjonene

Mandag kveld ble det klart at EUs 27 medlemsland enstemmig har blitt enige om nye sanksjoner mot Russland. Jonas Gahr Støre (Ap) sier at Norge vil slutte seg til sanksjonene som EU har blitt enige om.

Kan komme raskt på plass

– Det er naturlig for oss er at vi slutter oss til de sanksjonene. Det er en europeisk reaksjon på det Russland foretok seg i går og helt klart foretok seg noe som går utover Ukrainas territorielle integritet. Det er naturlig å stå sammen med våre europeiske partnere, sier Støre til TV 2.

I BRUSSEL: Jonas Gahr Støre skal møte ledere i EU onsdag. Foto: Santiago Vergara/@jsvergara

– Vi gjør dette parallelt med EU, men nå må vi få dette oversendt og gjennomgått det, så har vi lovverket for at sanksjoner kan komme på plass raskt, sier han.

Støre har fordømt Russlands handlinger etter at landet anerkjente Donetsk og Luhansk som uavhengige, og frykter en full invasjon av Ukraina.

Frykter fullskala krig

– Jeg deler frykten for en fullskala krig. Det har vært sagt i flere uker at med den enorme oppbygningen av styrker at det kan være målet, mener Støre.

Han mener Putin har lukket døren for et diplomatisk alternativ.

– Norge støtter Ukraina politisk, vi støtter dem nå i reaksjonen. Vi selger ikke militært materiell til land som er i krig eller land som er truet, slik har det vært i Norge i mange, mange år, men vi støtter opp om et land som nå forsvarer sin rett til å bestå som nasjon, sier Støre.

Militært nærvær

Tirsdag eskalerte situasjonen ytterligere, da Vladimir Putin fikk nasjonalforsamlingens tillatelse til å benytte militære styrker utenfor Russlands grenser. Nato-sjef Jens Stoltenberg bekrefter at russernes militære nærvær i Øst-Ukraina det siste døgnet.

Storbritannia har allerede erklært at de vil innføre sanksjoner mot fem russiske banker, et stort antall medlemmer av Dumaen og tre styrtrike oligarker.

USAs president Joe Biden vil tale om situasjonen 20:30 norsk tid. Det er halvannen time etter først annonsert. Amerikanske myndigheter har også varslet kraftige sanksjoner som følge av Russlands aggresjon i området.