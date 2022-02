Nettsted: Rosenborg svindlet for nesten to millioner kroner

I forbindelse med Ole Selnæs' overgang fra Saint-Étienne til kinesiske Shenzhen skal Rosenborg ha krevd cirka 1,8 millioner kroner i solidaritetspenger, skriver nettstedet.

– Vi har ikke mottatt pengene, skriver leder for økonomi i Rosenborg, Roar Munkvold, i en epost til idrettspoltikk.no.

– Slik vi forstår det så har en bruker i RBK vært hacket, fortsetter han.

Shenzhen skal ha overført pengene til en konto i Portugal. Rosenborg har på sin side sagt at de kan bevise at IT-systemet deres er blitt hacket, og at det trolig er blitt sendt ut e-poster med feilaktig kontoinformasjon, melder nettstedet.

Ifølge Dagbladet har saken vært på politiets bord.

– Saken ble, etter det jeg kan se, henlagt fra vår side den 26. juli i fjor, sier jourhavende Hanne Sivertsen Berg i Trøndelags-politiet til avisen.

I januar for to år siden skjerpet Rosenborg sikkerheten som følge av passordlekkasjer.

Det gjorde de etter at Adresseavisen gjorde klubben oppmerksom på at 19 adresser var på avveie etter en omfattende undersøkelse.

Ole Selnæs ble solgt fra Rosenborg vinteren 2016. Da signerte han for franske Saint-Étienne. Tre år senere gikk han til kinesiske Shenzhen, der han har ett år igjen av kontrakten.

Midtbanespilleren har ikke vært i en landslagstropp etter utbruddet av koronaviruset.