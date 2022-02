Må bryte TV-innspillingen: – Det er viktig at kvinner snakker om dette

Johansen har stoffskifteproblemer, noe som ikke passer så godt med det hektiske restaurantlivet på «Camp Kulinaris». På spørsmål om hva som utløste problemene, sier hun:

– Jeg ble frivillig dratt ut av min komfortsone. Nye, fine mennesker jeg skulle omgås hele døgnet, lite kontakt med min virkelige verden og lange dager på kjøkkenet. I tillegg til alltid å være usikker på om jeg klarte å levere det som var forventet av meg. Selv om jeg vet det er umulig, så har jeg et ekstremt behov for at alle skal like meg og at jeg klarer oppgavene jeg blir satt til. Her var jeg nok på litt dypt vann.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken ser man hvordan hun sliter med å fullføre setninger og har tårer i øynene, før hun sier hun må bryte innspillingen.

Viktig å snakke om

Linda Johansen er en av kjendisene som er samlet i Portør for å drive restaurant. Hun har stort sett imponert hittil i konkurransen, men klarte ikke å fullføre den tredje uken av programmet.

– Jeg har hatt lavt stoffskifte fra jeg rundet 40 år. Jeg slet med hetetokter og humørsvingninger og andre litt diffuse plager. I nesten to år lå jeg rett ut dag etter dag. Jeg var trøtt, slapp, hadde vondt i hender og føtter og slet med nattesvette. Litt sånn «hot and then cold, up and then down», sier hun til God kveld Norge, og fortsetter:

– Jeg kunne sitte timevis og gråte på grunn av smerter i ledd og rygg. Jeg bestemte meg for å finne ut av hva dette var, og selv om jeg måtte oppsøke flere leger før jeg fant svaret, så er jeg utrolig glad for at jeg aldri ga opp. For meg ble løsningen østrogenbehandling. Det er viktig at kvinner snakker om dette og forstår at dette er en sykdom og ikke alderdom.

Roser Håvard Lilleheie

I den nevnte «Camp Kulinaris»-episoden forteller hun Håvard Lilleheie (49), som var hennes restaurantsjef, at hun ikke kan jobbe mer.

Lilleheie tar nyheten med ro, og sier at helsa hennes er viktigere enn konkurransen. Dette til tross for at han får en mindre på laget sitt i en avgjørende lagkonkurranse, og dermed er i stor fare for å havne i kokkekamp.

– Håvard var enestående. For en fin mann. Han så meg og tok vare på meg. Alle var veldig fine og hjalp meg så godt de kunne. De ble vant til at jeg la meg 21.30 hver kveld.

Denne uken av «Camp Kulinaris» er litt annerledes enn normen. Håvard Lilleheie leder et lag, og Henrik Thodesen (41) et annet. Den som er lagleder/restaurantsjef på laget som taper, må direkte i kokkekamp. Alle på det vinnende laget er sikret en ny uke i Portør.

Johansen er ikke ute av programmet selv om hun bryter innspillingen i denne episoden, og vil møte samme skjebne som resten av laget i onsdagens episode – uansett om de vinner eller taper.