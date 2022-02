Jonis Josef er ikke så ulik sin «Kasko»-karakter: – Jeg hadde pengeproblemer

GOD KVELD NORGE (TV 2): Jonis Josef (30) spiller hovedrollen og er en av forfatterne bak TV 2-serien «Kasko». En spesiell hendelse som skjedde etter innspillingen vakte oppsikt for Josef.

De to kompisene komiker Jonis Josef og skuespiller Isak Noor er begge aktuelle i TV 2-serien «Kasko».

Serien har premiere 26. februar, og de er begge veldig spente:

– Det er som du har levert en veldig god norskstil, og så ligger den i skuffen til læreren din og du venter på karakteren hele uka, sier Josef og fortsetter:

– Det er litt den følelsen jeg har nå.

Telefonsamtalen som skapte idéen

Komiserien tar for seg historien om norsk-somaliske «Jamal» som lever sitt beste liv uten bekymringer. Så går han personlig konkurs og må skaffe seg jobb. Da får han en jobb som forsikringsutreder.

Josef har skrevet manuset sammen med Mikael Samuelsen og Jenny Vuong, men det var en helt spesiell historie som fikk fart på idéen.

En kompis av Josef og Noor ringte for å fortelle at han hadde forsøkt å ringe forsikringsselskapet sitt for å melde telefonen sin stjålet.

Da han skulle gjøre det hadde han ringt med sin egen telefon.

– Da de sa: «Hvilken telefon ringer du med nå?» fikk han panikk og la på. Da vi hørte det syntes vi det var så gøy, og så går det noen dager før jeg blir vekket av Jonis som sier: «Jeg har en sinnsykt bra idé!», forteller Noor.

Da var starten på komiserien «Kasko» allerede i gang.

Hadde ikke nok penger

Josef har selv kjent på økonomiproblemer slik som hovedkarakteren han spiller i serien.

– Jeg har hatt mye pengeproblemer, sier Josef til God kveld Norge og fortsetter.

– Jeg hadde ikke nok penger til å få livet til å gå opp, og prioriterte ikke regningene.

Komikeren forteller videre at det ble renter og inkasso, og han ble blant annet kastet ut av en leilighet som han leide.

– Etter mange år med stress hengende over meg så sa jeg: «Nå må jeg gjøre noe med det.» Jeg kom meg ut av det til slutt, og det var en veldig spennende epoke i mitt liv, sier Josef.

Det var en spesiell likhet mellom Josef og «Kasko»-karakteren hans som ble interessant.

– En fun fact er at da vi ferdigstilte serien i august fikk jeg en skatteregning i september som var like høy som det karakteren har fått.

Fakturaen var på 650.000 norske kroner.

– Det er «art by accident», ler Josef.

Nominert til pris

Selv om serien ikke har rukket å komme til TV-skjermen enda, har den allerede rukket å bli nominert til den europeiske serieprisen Series Mania.

«Kasko» er den eneste norske TV-serien som har blitt nominert, det er Josef og Noor veldig stolte av.

– Det er veldig gøy og stas. De kaller prisen «TV-Oscaren», smiler Josef.

Komikeren har brukt hele 2021 på å spille inn og lage TV 2-serien, og er veldig stolt av resultatet.

– Jeg tror at folk blir positivt overrasket, forteller han.