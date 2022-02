Putin har fått tillatelse til å bruke militær makt utenfor Russland – stiller tre krav for å stanse konflikten

Vladimir Putin har tirsdag ettermiddag fått tillatelse av de russiske folkevalgte i senatet til å bruke militær makt utenfor Russlands grenser, skriver Associated Press. Senatet stemte enstemmig i støtte av Putins forespørsel, som ikke var noe annet enn en formalitet.

Dette åpner opp for at russiske styrker nå formelt kan trekke inn i de østlige utbryterregionene Luhansk og Donetsk. Mandag beordret Putin «fredsbevarende styrker» inn i regionene, og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg bekrefter at det russiske nærværet i Øst-Ukraina har økt det siste døgnet.

Medlemmene i det russiske føderasjonsrådet, tilsvarende Senatet, støttet tirsdag Putins ønske om å få tillatelse til å bruke militære styrker utenfor Russlands grenser. Foto: FEDERATION COUNCIL OF THE FEDERA

Stiller krav

For å få slutt på den nåværende konflikten, krever samtidig presidenten at Krim-halvøya, som har vært annektert av Russland siden 2014, nå internasjonalt anerkjennes som en del av Russland.

Ifølge Putin bør Russlands annektering i 2014 nå anses som et legitimt bilde på innbyggernes ønske, og sammenlikner det med Kosovos folkeavstemning om uavhengighet. Putin vil neppe få ønsket innfridd, da annekteringen i stor grad er fordømt av det internasjonale samfunnet.

For å få slutt på den nåværende krisen, krever Putin også at spørsmålet om Ukrainas mulige Nato-medlemsskap legges dødt en gang for alle, samt at vestlige stater slutter å frakte våpen inn i landet. Ifølge Putin bør Ukraina ha «nøytral status» i internasjonale spørsmål.

Stoltenberg reagerer

Associated Press skriver at den militære tillatelsen kan åpne opp for en større invasjon av Ukraina, utover de østlige områdene. Jens Stoltenberg med konfrontert med utviklingen under en Nato-pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– En forespørsel om å bruke militærmakt utenfor Russlands grenser bare forsterker mønsteret av Russlands handlinger de siste månedene, som har ført til vår mest spente sikkerhetssituasjon på flere tiår, uttaler Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på tirsdagens pressekonferanse.

Tirsdag hevder flere vestlige myndigheter at russiske styrker nå har rykket inn i seperatist-kontrollerte deler av Ukraina, etter at Putin anerkjente regionene som uavhengige.

USA og Nato omtaler for første gang Russlands handlinger i Ukraina som en invasjon, og den siste utviklingen vil gjøre lite for å dempe spenningen.