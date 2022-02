Flere globale nettsteder har problemer

Det melder nettstedet Downdetector, som lar brukere melde inn problemer med ulike nettsteder.

Problemene er størst hos kommunikasjonsplattformen Slack og Amazon Web Services, hvor brukere har rapportert inn store problemer.

FEILMELDING: Dette er beskjeden flere Slack-brukere får når de prøver å logge seg på kommunikasjonsplattformen tirsdag ettermiddag. Foto: TV 2

Kllokken 15.30 tirsdag hadde over 10.000 brukere varslet om at Slack ikke fungerer som det skal. Problemet skal ha oppstått like før klokken 15.00.

Google og Gmail er ikke like hardt rammet, men har opplevd flere problemer i løpet av dagen.

Det er ikke kjent når problemene vil bli løst.