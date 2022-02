Jens Stoltenberg om Ukraina-situasjonen: – Alt tyder på planer om fullskala invasjon

Etter et døgn med konstante opptrappinger, møtte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg pressen etter et ekstraordinært møte om Ukraina-krisen.

– Vi fordømmer Moskvas avgjørelse om å anerkjenne de ukrainske regionene. Moskva har nå har gått fra dekkoperasjoner for å destabilisere Ukraina, til åpenlyse militære handlinger. Dette er en alvorlig eskalering av Russland, og et tydelig brudd på internasjonal lov, sier Stoltenberg.

Stoltenberg bekrefter at de har bevis for at Russiske styrker befinner seg inne i Ukraina.

– Mandag kveld så vi ytterligere russiske styrker bevege seg inn i Donbas, så vel som inn i deler av Donetsk og Luhansk, sier Soltenberg. Han sier russiske styrker nå har beveget seg ut av militærleirene og står klar til å angripe.

– Alt tyder på at Russland forbereder en fullskala invasjon av Ukraina, sier generalsekretæren.

En ukrainsk stoldat patruljerer i Donetsk-regionen, hvor Nato sier russiske styrker har økt i antall det siste døgnet. Foto: GLEB GARANICH/Reuters

Han mener handlingen hindrer diplomatiske forsøk på å finne en løsning for regionen.

– Det vi ser nå, er at et land som allerede er invadert, lider under ytterligere invasjon, sier han.

En krise skapt av Russland

– Dette har store konsekvenser for europeisk sikkerhet. Dette er en krise skapt av Russland alene, sier han videre.

– Vi vil fortsette å bistå Ukraina med sterk politisk støtte, og landets allierte bistår landet med utstyr til å forsvare seg selv, i tillegg til finansiell støtte, lover generalsekretæren.

I flere måneder har Russland rustet opp massive militær styrker i og rundt Ukraina, inkludert i Hviterussland. Russland har nå godt over 150.000 styrker, så vel som militærhelikopter og -kjøretøy.

– Mange styrker er nå klare til kamp. De er ute av militærleirene sine, og klare til å angripe, sier Stoltenberg.

Forbereder angrep utenfor Russland

Like før pressekonferansen ble det kjent at Russlands president Vladimir Putin har bedt det russiske senatet om tillatelse til å bruke militær makt utenfor Russland. Bekreftelsen på at denne tillatelsen var gitt kom mens Stoltenberg snakket under pressekonferansen.

Stoltenberg gir Vladimir Putin og Russland skylden for sikkerhetskrisen i Ukraina. Presidenten virker ikke som han har planer å trappe ned med det første. Foto: Sputnik via AP

– En forespørsel om å bruke militærmakt utenfor Russlands grenser bare forsterker mønsteret av Russlands handlinger de siste månedene, som har ført til vår mest spente sikkerhetssituasjon på flere tiår, sier Stoltenberg på spørsmål fra en journalist.

– Klare til å forsvare Ukraina

Stoltenberg sier Nato står klare til å forsvare Ukraina, og advarer om at det vil komme store konsekvenser dersom Russland fortsetter aggresjonen. Nato-lederen stiller seg bak de økonomiske sanksjonene, og oppfordrer Russland på det sterkeste til å velge en diplomatisk vei videre.

– Vi ser en pågående militær opprustning. De lovet å trekke seg tilbake, men har isteden rustet opp. Vi ser at de beveger seg ut av militærleirene og er klare til å angripe.

– Dette er den farligste sikkerhetssituasjonen i Europa denne generasjonen, sier Stoltenberg.

Ber om diplomatisk løsning

– Det er aldri for sent å ikke angripe. Derfor fortsetter vi å be Russland om å trekke seg tilbake og deeskalere. Vi ber dem delta i diplomatiske samtaler i god tro for å finne en fredelig løsning.

Tirsdag står Vesten i stor grad samlet om sine fordømmelser av Russland. Storbritannia har allerede erklært at de innfører sanksjoner mot fem russiske banker, et stort antall medlemmer av Dumaen og tre styrtrike oligarker.

Flere vestlige tiltak er på trappene. EU skal presentere sin sanksjonspakke mot Russland i løpet av kort tid.

USAs president Joe Biden skal uttale seg om Ukraina-krisen klokken 19 norsk tid. Du kan følge utviklingen direkte på tv2.no eller på Nyhetskanalen.