King har slått tilbake etter tøft år: – Jeg har aldri vært i bedre fysisk form

Se reportasje øverst

I fjor startet han ikke en eneste Premier League-kamp i løpet av utlånet sitt hos Everton. Under Ståle Solbakkens ledelse har Joshua King fortsatt ikke startet en eneste landskamp.



Men nå kan det virke som om situasjonen er snudd på hodet for landslagsspiss Joshua King:



Hittil i år har han startet 21 av 25 mulige Premier League-kamper, og ifølge seg selv er det grunn til å være optimistisk med tanke på fortsettelsen.

– Jeg er i bedre fysisk form enn noen gang og statistikken viser at jeg er raskere enn jeg noen gang har vært. Jeg føler at bortsett fra målene så sitter nå. Jeg skulle gjerne hatt noen flere mål, men jeg gir alt for klubben og jeg får mye skryt fra de fysiske trenerne også. Selv om jeg er blitt 30 år nå, så løper jeg mer enn jeg gjorde for et par år siden. Men man må jo løpe når vi er i den situasjonen vi er, sier Joshua King.

Watford kjemper nemlig en desperat kamp for å unngå nedrykk. En råsterk 1-0-seier borte mot Aston Villa sist gjør at Kings klubb nå bare har fire poeng opp til Newcastle og Everton som ligger over nedrykksstreken.

– Du vokser jo som spiller hele tiden. Da jeg kom hit, så hadde jeg ikke spilt fotball regelmessig. Så jeg var ikke i den beste formen når det startet opp igjen. Personlig føler jeg at det har gått helt OK. Jeg har hatt noen veldig gode kamper, og noen OK kamper, sier King om egen innsats hittil.

Status i årets sesong er fem mål.

– Jeg skulle nok hatt et par mål til, for jeg har jo misset på noen sjanser. Men i det siste føler jeg ikke at vi har skapt så mange sjanser heller, sier King.



Han tror litt av forklaringen til det er at Watford i januar byttet ut Claudio Ranieri med Roy Hodgson. Da hadde italienske Ranieri for øvrig kun vært klubbens manager i tre måneder.

– Hodgson kom inn og gjorde oss bedre defensivt, men jeg føler at vi mistet litt av det offensive. Vi har skapt litt mindre sjanser i det siste, så det gjelder å finne en balansegang der. Du vinner ikke kamper om du ikke skaper sjanser, påpeker King.

Elsker kniven på strupen-kamper

Mot Villa sist var ett mål nok. Det betyr at Watford har heng på lagene foran og at de går en særdeles spennende sesongavslutning i møte.

– Du kan vel si det sånn at hver eneste kamp resten av sesongen, til og med til Chelsea borte i siste serierunde, blir med kniven på strupen nå. Men jeg elsker de kampene, sier Joshua King.

Han peker på at han er en type som ofte leverer best når ting står på spill.

– Når det er treningskamper og sånn, da spiller du ikke for noe. Men når ting står på spill så gjør det noe med meg mentalt. Jeg skjerper meg alltid litt ekstra. Jeg skulle jo ønske at jeg kunne spille hver eneste kamp som om jeg hadde kniven på strupen, men det har nok vært litt sånn gjennom hele karrieren min skal jeg være ærlig. Jeg vet ikke hva det skyldtes, men det handler nok om at jeg setter litt mer press på meg selv og pusher meg litt ekstra, sier King.

Han tennes dessuten litt av at klubben er i nedrykksstriden.

– Vi spiller jo for noe da. Kjemper du på midten av tabellen, så spiller du ikke for så mye. Og alle vet jo at Liverpool eller City vinner ligaen. Selvfølgelig ønsker du ikke å være i nedrykksstriden, men det er vi nå. Da må vi gjøre det beste ut av det, sier King.



Etter flere sterke år med Premier League i Bournemouth, var King med på å rykke ned med klubben i 2020. Det gjør at mannen med snart 200 Premier League kamper på samvittigheten sitter på en erfaring.

– Føler du på et ekstra ansvar?

– Ja, jeg gjør jo det. Jeg er en av de eldste og kanskje en av de i troppen vår som har topp tre mest erfaring fra Premier League. Så jeg føler jo på et visst ansvar for de yngre, men de må jo høre etter for at det skal funke, sier King og ler litt.

– Jeg føler at vi må skjønne mer hvor viktig dette er. Jeg rykket ned med Bournemouth, og det var ingen god følelse for spillerne eller fansen. Da må vi jobbe hver eneste dag for å unngå det, men jeg føler ikke vi har prestert opp mot nivået vi har inne. Om vi bare har to-tre spillere som er motivert og skjønner situasjonen klubben er i, så holder det ikke. Vi må ha 20 mann – både de som starter og de som er på benken, sier King.

KLAR MELDING: Joshua King har slitt med tilliten under Ståle Solbakken, men nå er formen helt annerledes. King er i alle fall klar på at han fortsatt har store landslagsambisjoner. Foto: Geir Olsen

Vil slå tilbake på landslaget

Mens Romsås-gutten nyter stor tillit i klubbhverdagen, er kontrasten stor til hans siste år på landslaget. Siden Ståle Solbakken tok over som landslagssjef i desember 2020, har King fortsatt til gode å starte en landskamp.

– Jeg har ikke følt meg så involvert siden han nye, Ståle, tok over. Men han er trener og velger sine startellevere. Jeg respekterer han som person og som trener og jeg respekterer medspillerne mine, sier King.

Han påpeker at alle fotballspillere vil være skuffet når de ikke starter fotballkamper, men selv om det er lenge til neste tellende landskamp har King aldri vært inne på tanken om å gi seg på landslaget.

– Helt siden jeg har vært liten har jeg drømt om å spille for landslaget, og jeg kommer alltid til å stille opp om jeg er ønsket der, sier King.

Han sier han stortrives på landslagssamling og beskriver dagens gjeng som den beste han har vært en del av.

Dessuten er hans situasjon helt annerledes enn ved de første samlingene under Ståle Solbakken: Den gang var Joshua King ute av kampform. Nå spiller han jevnlig i Premier League og hevder selv at formen er bedre enn noen gang.

– En av mine største drømmer er å spille et mesterskap med Norge. Det er ikke så lenge igjen til jeg må legge skoene på hylla, så jeg håper det skjer snart, sier Joshua King.