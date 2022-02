– Dette vil påvirke sikkerheten i Europa i mange år framover

BODØ/BERGEN (TV 2) Russland har anerkjent to ukrainske utbryterrepublikker som selvstendige nasjoner og russiske styrker står klare for å rykke inn i Ukraina. – Dette utgjør en veldig alvorlig situasjon for Norge, sier sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

President Vladimir Putins beslutning om å sende «fredsbevarende styrker» til to utbryterrepublikkene i Ukraina har gjort klimaet mellom øst og vest kritisk spent.

Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter betegner utviklingen som bekymringsfull. Han ble imidlertid ikke overrasket over Putins aggressive utspill.

– Veldig alvorlig

– Det er en veldig alvorlig situasjon for Norge og Europa når Russland igjen viser evne og vilje til å okkupere et annet lands territorium. Dette vil prege sikkerhetssituasjonen i Europa i mange år framover, sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, Yngve Odlo, til TV 2.

– Hvordan følger Forsvarets operative hovedkvarter med på situasjonen nå?

– Vi har nær kontakt og samarbeid med e-tjenesten. Det er de som gir oss etterretning. Vår oppgave er å bruke militærmakt både hjemme og understøtte det vi har ute, sier Odlo.

– Vi har enheter i Litauen og kommer til å forsterke den fram mot helgen. Vi har også en fregatt i Middelhavet, så vi koordinerer og understøtter de bidragene vi har kontinuerlig, sier han.

Odlo sier Norge har beredskap som står klar til å støtte Nato.

– Ingen i Norge må tro vi står foran en krig i Norge. Situasjonen i nordområdene er rolig, og slik vi ser det vil også Russland ha stabilitet i nord, sier Odlo.

Han er likevel bekymret over situasjonen, og mener at en krig i Ukraina kan gå ut over sikkerhetssituasjonen i Europa.

Vil ha tilbake områder

Tirsdag ratifiserte Dumaen anerkjennelsen, og Putins talsmann Dmitrij Peskov opplyste at den ikke bare gjelder de områdene som i dag kontrolleres av separatistene, men også områdene som ble proklamert uavhengige i 2014.

Utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk litter øst i Ukraina Foto: TV 2

Ukrainske regjeringsstyrker har siden gjenerobret store deler av de to fylkene i en krig som har kostet over 14.000 mennesker livet.

Dette kan tyde på at Putin vil ha kontroll på større deler av Ukraina enn de områdene som allerede er under kontroll av prorussiske separatister.

Forbereder stor militærøvelse

14. mars starter den norske militærøvelsen Cold Response 2022, der 35.000 soldater fra 28 allierte land skal trene på å forsvare Norge. Øvelsen skal etter planen gå som normalt til tross for krisen i Ukraina.

Øvelsen vil foregå i Sørøst-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge, og pågår i to uker.

Odlo sier at Cold Response kan bli påvirket dersom Ukraina-situasjonen har tilspisset seg ytterligere om en måned, og at det er en mulighet for at noen land velger å omdisponere noen av soldatene og utstyret som opprinnelig skulle sendes til Norge.

– Det er nasjonene som bestemmer hvordan de bruker sine militære kapasiteter, endrer situasjonen seg kan kapasitetene omdisponeres. Men det er helt klart at Cold Respons er en viktig aktivitet både for Norge og Nato i situasjonen vi står i. sier Odlo.

Fordømmelser

Vesten står samlet i sine fordømmelser, mens Russland hevder soldatene som er sendt mot grensen skal beskytte de etniske russerne i området.

Det er vitneobservasjoner som vitner om at russiske styrker allerede har passert grensen, men Russland benekter dette.

Norge vil slutte seg til sanksjoner mor Russland, men fortsette å ha et pragmatisk naboforhold til naboen i øst, bedyrer statsminister Jonas Gahr Støre.