– Vi har mer identitet som lag nå

Onsdag fra kl. 20.00: Se Atlético-Manchester United på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.

Under pressekonferansen før Champions League-møtet med Atlético fikk Manchester United-stjernen spørsmål om hvor involvert spillerne er i hvilken formasjon laget benytter.

Det valget er han mer enn fornøyd med å etterlate til managervikaren Ralf Rangnick.

– Vi følger det manageren og hans støtteapparat tror er best. Det er det viktigste. Jeg har aldri hørt noen her i klubben klage på taktikken, sier Bruno Fernandes.

Tidligere er det blitt rapportert i britiske medier, blant andre av ESPN, at det har vært bekymring i United-leiren om hvor godt Rangnicks 4-2-2-2-formasjon passer.

De siste kampene har tyskeren gjort endringer og brukt en 4-2-3-1-formasjon.

– Og jeg håper ingen gjør det. Det er ikke respektfullt overfor managerens ideer. Vi har gjort det så bra etter at han har kommet. Vi har mer identitet som lag, mener Bruno Fernandes.

27-åringen tar også avstand fra de påståtte splittelsene i United-garderoben. Han bruker helgens 4-2-seier over Leeds som eksempel.

– Jeg så målet til Harry Maguire, og så at Paul (Pogba) løp bak ham og skled på knærne, fordi han var glad på hans vegne. Jeg klappet ham på hodet og sa at «endelig scoret du med det store hodet ditt». Jeg tror helt ærlig at folk bare prøver å skape oppstyr. Når noen snakker om denne klubben, går det verden rundt, sier han, og slår fast at ryktene ikke påvirker dem:

– For oss betyr det ingenting.

Manchester United har spilt 18 kamper etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken.

Bare én er blitt tapt, inkludert straffesparkkonkurransen mot Middlesbrough. Samtidig har de hatt skuffende resultater mot antatt svakere motstand, som 1-1 både mot Burnley og Southampton tidligere i februar.

Champions League-trofeet er det eneste de røde djevlene fortsatt er med i kampen om. Første hinder er Atlético.

Rangnick mener at United reiser til den spanske hovedstaden med økt selvtillit.

– Det handler om å få resultater. I de to siste kampene har vi belønnet oss selv med tre poeng i begge kampene. Det handler ikke bare om å spille bra i 45-60 minutter, men også om å få resultatene, poengterer tyskeren.

Han bekrefter også at Édinson Cavani ikke er med til Madrid. Uruguayaneren sliter fortsatt med et lyskeproblem.

Onsdag fra kl. 20.00: Se Atlético-Manchester United på TV 2 Sport Premium eller TV 2 Play.