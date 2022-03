Oppsiktsvekkende funn: – Bytt ut tåteflaska

Har du en liten en hjemme, vil det være et naturlig sted for ungen din å befinne seg på gulvet. Krypende rundt, med leker som det frister å ta i og bite på. Et trygt sted å være, tenker du. Men mikroplastdelene ser du ikke.

Plast både lavt og høyt

– Det finnes tusenvis av mikroplast-partikler i omgivelsene våre, og kanskje milliarder av nanoplast-partikler, sier forsker Kam Sripada ved NTNU.

Dette materialet er bittesmått, og det sniker seg inn i oss via ulike kilder.

Forskere ved NTNU har sett på forskningslitteratur som omhandler all mikroplasten rundt oss, og prøvd å finne ut hvorvidt dette er skadelig for oss.

– Mikroplasten kommer fra for eksempel bildekk, matemballasje, tekstiler, og leker, sier Sripada.

Hun har gode råd til småbarnsforeldre som frykter at de minste, som forskende kryper rundt og vil smake seg fram i tilværelsen, kan få i seg større mengder mikroplast. Som vi ikke med sikkerhet vet hvordan påvirker barnet.

PLAST-ALARM: Forskerne Martin Wagner og Kam Sripada ved institutt for bioteknologi og matvitenskap leder et internasjonalt team som ser på farene ved mikroplast. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Bytt ut tåteflaska i plast

En tåteflaske som fylles opp med varmt vann eller brystmelk, og som ristes, kan være en kilde til mikroplast.

– Når man rister flasken så løses mikro- og nanoplasten opp inne i flasken, derfor er det bedre å bytte ut plastflasken med en glassflaske, er Sripadas råd.

Både varmen og ristingen gjør at partiklene løsner.

Oppbevaring av mat bør gjøres i beholdere av glass eller andre materialer heller enn plast, er forskerens oppfatning. Det sikrer én kilde mindre til forurensning av kroppen.

FRISTENDE Å SMAKE PÅ: De små elsker å suge på og bite i. Nylige funn viser at fra nyfødt alder finnes mikroplast i kroppen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Sripada beskriver hvordan vi er omgitt av plast. Og hvordan vi puster inn plast.

– Et lite barn som befinner seg nede på gulvet vil kanskje krype rundt på et teppe av polyester, og leke med leker lagd av plast. Hvor stor betydning har dette for barnets helse? Akkurat det vet vi ikke helt sikkert, så det er bedre å være føre var, mener hun.

Studier tilbake til 90-tallet antyder at mikroplast kan påvirke immunforsvaret.

Plastpartikler i flaskevann

– Det er ikke overraskende at tåteflasker inneholder plastpartikler, sier seniorforsker Alessio Gomiero, et lignende resultat viste seg da man studerte innholdet av plastpartikler i flaskevann.

Forskeren ved NORCE research i Stavanger sier det er vanskelig å vurdere hvorvidt det er en alvorlig risiko for vår helse ved inntak av slike bittesmå plastpartikler.

– Det er velkjent at mennesket er utsatt for plast-forurensning via mat og luft, sier Gomiero, i tillegg kan ufødte barn bli utsatt gjennom morkaken, og til en viss grad også gjennom brystmelken.

NEGATIVT? Forsker Alessio Gomiero ved NORCE Klima og miljø i Stavanger er klar på at det må fortsatt forskes på plast i menneskekroppen. Foto: Tommy Ellingsen

Den nyeste rapporten fra WHO (Verdens helseorganisasjon) konkluderer med at det er mulig at mikro- og nanoplastpartikler kan trenge inn gjennom tarmveggen. Men disse funnene sier ikke nødvendigvis at dette utgjør en helserisiko for oss, mener Gomiero.

Forskeren sier at de gjennom North Atlantic Microplastics Centre fortsetter å jakte på informasjonen som kan fortelle oss mer om opptaket av plastpartikler vil være negativt for den menneskelige helse. De har jevnlige møter med blant annet forskere fra NTNU hvor de diskuterer hvor giftig/skadelig mikroplasten kan være.

Født med mikroplast i kroppen?

Ett av spørsmålene forskergruppa i Trondheim var interessert i, er om fosteret kan få i seg mikroplasten gjennom morkaken. Det er gjort noen få studier på dette.

– Ut fra de artiklene vi har lest er det vanskelig å konkludere med om fosteret får i seg mikroplast inne i mors liv. Usikkerheten bunner i at når morkaken undersøkes etter fødselen kan det være en risiko for at morkake-prøven har blitt «forurenset» av plastpartiklene i lufta. For lufta vi alle puster inn er forurenset av mikroplast.

Sripada ser gjerne at dette forskes mer på, for å sikre at funnene blir entydige.

De minste blant oss ser ut til å være mest utsatt. Hvorfor er det slik?

– Fordi små barn spiser og drikker mer enn voksne tatt i betraktning deres kroppsvekt. Det kan være én forklaring, ifølge forskeren.

Sripada er selv nevroviter, og beskriver hvor hurtig hjerneutvikling skjer i barnets første levetid. Eksponering for miljøgifter kan dermed ha en større påvirkning.

MYNDIGHETER MÅ TA GREP: Kam Sripada, leder for Senter for digitalt liv Norge, synes at de øverste myndigheter bør regulere bruk av plast på en mer ansvarlig måte enn i dag. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Rengjøring er viktig!

Har vi grunn til å bekymre oss? Kam Sripada kan ikke svare oss eksakt på dette spørsmålet. Hun mener likevel det er best å ta sine forholdsregler. Selv om hun understreker at det fra statlig hold bør komme tiltak rundt plastmateriale, er det noe vi selv kan gjøre også.

– Å gjøre rent i huset med våtrengjøring kan virke effektivt. Støv består til dels av mikroplast, så vann og såpe er den beste måten å forebygge på.

Hun anbefaler oss også å unngå PVC-plast, den finnes blant annet i trampoliner, leketøy, møbler og hageslanger.

– Kjøp kosmetikk med mindre plast i, og skift ut plasten rundt matvarene du får i butikken med en gang du kommer hjem, er andre råd hun har å gi oss.

For mikroplasten slipper du aldri helt unna. Det er bevist at den finnes i luften vi puster inn, i vannet vi drikker, i fisken vi spiser. Og den finnes både i de mest tettbygde byene og ute i naturen. Trodde du at du var trygg for forurensning oppe på fjellet? Niks! Heller ikke den friskeste fjell-lufta er fri for mikroplast!