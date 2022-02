Hva betyr ordene?

Norge er blant landene som fordømmer Russlands anerkjennelse av de ukrainske utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk, og uttalelser om at Ukraina ikke har krav på suverenitet. Disse ordene og begrepene er sentrale for å forstå maktspillet som pågår:

Folkerett: Alle stater er suverene, noe som betyr at de styrer seg selv og bestemmer over et geografisk område. Folkeretten er rettsreglene som gjelder mellom stater, både i fredstid og væpnede konflikter. Etter 2. verdenskrig har FN spilt en sentral rolle i å regulere forholdet mellom stater.

Annektering: Når en stat med makt eller på en annen fiendtlig måte erklærer eierskap over et landområde. Krim-halvøya er folkerettslig ukrainsk territorium, men ble annektert av Russland i 2014.

Utbryterrepublikk: Siden 2014 har de russiskstøttede utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk vært i krig med ukrainske regjeringsstyrker. De er ikke internasjonalt anerkjent, men ble anerkjent som selvstendige stater da Russlands president Vladimir Putin undertegnet et dekret 21. februar 2022 og den russiske nasjonalforsamlingen ratifiserte dekretet om anerkjennelsen 22. februar.



Anerkjennelsen har tydelige likhetstrekk med det som skjedde etter Georgia-krigen i 2008, da utbryterrepublikkene Sør-Ossetia og Abkhasia ble anerkjent som uavhengige stater av Russland, men ikke av et klart flertall av FN-landene. Både i 2008 og 2022 har Russland benyttet sin anerkjennelse av utbryterrepublikkene til å rettferdiggjøre militært nærvær og forsøk på å blokkere NATO-medlemskap for henholdsvis Georgia og Ukraina.

Anerkjennelse: Anerkjennelse av stater reguleres av folkeretten. Hvis en stat anerkjenner en annen stat som uavhengig uten at folkerettens krav er innfridd, er dette en anerkjennelse av en illegal stat.

Dekret: En ordre som ikke er forankret i et parlament, men er gitt av en president.

Straffetiltak: Straffetiltak mot et land, for eksempel økonomiske eller politiske. Sanksjoner som er vedtatt av FNs sikkerhetsråd, er tvangstiltak som er gjort folkerettslig bindende. Storbritannia, USA og EU har varslet sterke økonomiske sanksjoner mot Russland på grunn av landets anerkjennelse av utbryterregionene øst i Ukraina som selvstendige stater.

FNs sikkerhetsråd: Sikkerhetsrådet består av 15 medlemsland, og arbeider med å bevare fred og sikkerhet. Sikkerhetsrådet kan sende ut fredsbevarende styrker, og er det organet med mest makt i hele FN. Stormaktene USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia har imidlertid vetorett, og kan dermed forhindre foreslåtte vedtak.

