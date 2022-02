USAs fotballkvinner får likelønn og erstatning på 215 millioner

USAs kvinnelandslag i fotball har inngått forlik med det amerikanske fotballforbund på 24 millioner dollar og et løfte om lik lønn som herrenes landslag.

Søksmålet mot USAs fotballforbund ble levert på kvinnedagen 8. mars i 2019, der fotballkvinnene krevde 66 millioner dollar i erstatning.

Etter en kamp over seks år om å få likelønn, har spillerne på det amerikanske laget endelig fått en løsning de er tilfredse med, melder New York Times.

Partene gikk ut med en felles pressemelding på USAs fotballforbunds nettsted tirsdag.

– Vi er fornøyde med å meddele at vi har løst vår langvarige strid om likelønn og stolt står sammen i en felles forpliktelse for å fremme likestilling i fotball, heter det i pressemeldingen.

Lukrativ avtale

I avtalen vil spillerne, som er fordelt på enkelte tidligere og nåværende spillere på landslaget, dele utbetalingen på 24 millioner dollar mellom seg. Summen tilsvarer 215 millioner norske kroner etter dagens kurs.

I tillegg til erstatningen har USAs fotballforbund lovet de kvinnelige spillerne lik lønn som herrenes landslag i alle turneringer, inkludert VM.

Vil øke interessen

Saken har fått massiv oppmerksomhet i USA, der kvinnelandslaget i fotball er svært populært. 25 millioner så laget vinne VM-finalen i 2015.

Sammen håper spillerne og USAs fotballforbund å ytterligere øke interessen for kvinnefotballen.

– Vi ser fram til å fortsette å jobbe sammen for å fremme kvinnefotball og muligheter for kvinner i USA og over hele verden.