Norge vurderer evakuering av ambassadeansatte

Situasjonen i Ukraina er svært spent. Mandag ga Russlands president Vladimir Putin ordre om å sette inn styrker i Øst-Ukraina og erklærte utbryterregionene Luhansk og Donetsk som uavhengige republikker.



Samme dag som beskjeden fra Moskva ble kjent, evakuerte USA sine ambassadeansatte i Ukraina til Polen. Foreløpig velger Norge å ikke evakuere sine ansatte.

– Dette her er selvfølgelig noe som vurderes fortløpende. Enn så lenge så opprettholder vi driften, sier Ane Haavardsdatter Lunde, pressetalsperson i Utenriksdepartementet, til TV 2.

Lunde sier imidlertid at vurderingen kan endre seg raskt på grunn av sikkerhetssituasjonen i Ukraina.

– Har dere en plan for hvordan dere skal evakuere?

– Det ønsker jeg ikke gå ut med, men det jeg kan si er at det å holde ambassaden åpen forutsetter at vi kan opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå for våre ansatte, sier Lunde.

Hun understreker at antallet norske ambassadeansatte i Ukraina er redusert til et minimumsnivå.