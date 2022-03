Erik Sæter hjalp konkurrenten i «Camp Kulinaris» – røk selv

Det er realitydeltaker Erik Sæter (25) som må forlate «Camp Kulinaris» denne uken.

Han valgte nemlig å hjelpe en av konkurrentene i kokkekampen, og glemte å følge med på sin egen mat.

Se den kaotiske kokkekampen i videoen øverst i saken.

Stekeplatene slo seg av

Det var i en utslagskonkurranse at tidligere langrennsløper Anette Bøe fikk problemer da stekeplatene hennes gjentatte ganger sluttet å virke.

Stekeplatene deltakerne hadde fått utdelt var små, noe som gjorde at når både kaserollen og stekepannen var på, kom de borti «touch»-feltet, og platene slo seg av.

– Jeg syntes veldig synd på henne, for det var urettferdig om hun skulle ryke fordi ovnen hennes drev å slo seg av og hun ikke skjønte hvordan hun skulle få den på, forteller Sæter.

Han bestemte seg da for å hjelpe Bøe.

– Jeg tenkte: «Stakkar, hun er jo like gammel som mamma! Jeg må jo hjelpe henne».

– Bedre å hjelpe

Sæter la derimot ikke merke til at hans egne plater også slo seg av mens han hjalp konkurrenten.

– Det som skjedde var at min ovn også slo seg av, men det fikk jeg ikke med meg, for jeg hjalp Anette, forteller han.

Realitydeltakeren forteller at han tror hendelsen kan ha skyld i at han tapte konkurransen. Men han bærer ingen nag etter hendelsen.

– Hvis jeg ikke hadde hjulpet hadde jeg blitt han fyren som røk, men ikke hjalp. Så jeg tenkte at det var bedre å hjelpe noen som trengte det. Jeg hadde nok ikke vunnet «Camp Kulinaris» uansett tror jeg, avslutter Sæter.

Fikk et tett bånd

Anette Bøe forteller at hun syns det var spesielt vanskelig å skulle konkurrere mot Sæter.

– Vi fikk et veldig godt forhold. Jeg syns kokkekampen var vanskelig, for jeg hadde fått så sansen for Erik. Han er en ung gutt med en gammel sjel, forteller den tidligere langrennsløperen.

Hun forteller at det betydde mye at Sæter hjalp henne i kokkekampen.

– Det var veldig stort av ham. Hvis ikke han hadde hjulpet meg, hadde det vært meg som røk. Erik har en spesiell plass i hjertet mitt, sier Bøe.

Hun forteller at duoen har planer om å møtes igjen og har tenkt seg på elgjakt sammen.

– Jeg kommer aldri til å glemme Erik, avslutter hun.