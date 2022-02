Storbritannia innfører sanksjoner mot russiske banker

Statsminister Bois Johnson talte til underhuset tirsdag, og uttrykte at han mener Vesten må fortsette å søke diplomatisk løsning med Russland til siste øyeblikk, men at man også må være forberedt på at det ikke er sikkert det er mulig.

Statsministeren uttrykker sin absolutte støtte overfor Ukraina, og oppfordrer samtidig alle briter i Ukraina til å forlate landet.

Johnson opplyste om at han nå iverksetter økonomiske sanksjoner mot fem russiske banker. Bankene som sanksjoneres er Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank and the Black Sea Bank.

Arkivfoto av Gennady Timchenko (til venstre) og Boris Rotenberg. Dette er to av tre navngitte russere som får kjenne på Storbritannias sanksjoner mot Russland. AFP) Foto: [SERGEI KARPUKHIN]

I tillegg innfører Storbritannia sanksjoner mot tre navngitte «høytstående individer». Deres eiendeler i Storbritannia fryses. og de vil bli nektet innreise i Storbritannia.

De tre individene er Gennady Timchenko, Boris Rotenberg og Igor Rotenberg, ifølge AFP.

– Vi må stålsette oss for de neste mulige trinnene i Putins planer, sa Johnson.

Se utdrag av Johnsons tordentale øverst i saken.