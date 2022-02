– Både kropp og hode sa stopp

– Det var alltid noe dritt i fjor, forteller 34-åringen.

Han er sjelden den som snakker i overskrifter. Eller den som kommer med bortforklaringer eller unnskyldninger.

Men fra Spanias østkyst, under blå himmel og strålende sol, letter Boasson-Hagen litt på sløret om hva som gikk galt i 2021-sesongen - som fikk karakteren 1/10 da TV 2 felte en brutal dom over innsatsen.

– Fjoråret var ikke så bra, men jeg trengte det året for å komme tilbake til det nivået jeg føler at jeg er på vei mot nå. Både kropp og hode hadde nemlig behov for en pause.

Det han ikke har fortalt til så mange er at han ved inngangen til den sesongen tok fri en hel måned.

– Jeg tok en lang pause. Det var naturligvis et sjansespill. Da ble opptreningen til en ny sesong kortere, men jeg trengte rett og slett den friperioden for å lade batteriene.

– Var det kroppen som sa stopp?

– Det var både kropp og hode. Jeg tok derfor fri hele november. Jeg følte aldri at jeg hadde overskudd.

Edvald Boasson Hagen har aldri tilbragt så mye av vinteren borte fra Norge som i år. I Spania har han lagt grunnlaget til sesongen, som har startet oppløftende.

«Hjerteskjærende»

Overgangen fra NTT Pro Cycling, som han hadde syklet for i seks år, til hans nye arbeidsgiver TotalEnergies ble dermed langt fra optimal.

Kombinert med andre uheldige omstendigheter, som velt og sykdom, endte det med en sesong for glemmeboken. «Scenene der vår kjære Dag Otto heiet frem Boasson-Hagen helt bakerst på etappen til Andorra la Vella, der Boasson-Hagen ikke klarte tidsfristen, var hjerteskjærende,» skrev TV 2s sykkelekspert, Magnus Drivenes i en sesongoppsummering.

– Jeg hadde nok ikke fått noen bedre resultater om jeg hadde kjørt meg i senk. Så det var ikke noe alternativ, det heller. Det var derfor riktig for meg å ta fri i den viktige opptreningsperioden før sesongen.

Nå føler imidlertid Boasson-Hagen at han er på en helt annen plass på skalaen.

– Nå føler jeg meg mer i riktig balanse. Etter den pausen fikk jeg tilbake motivasjonen og overskuddet. Og den vinteren jeg har lagt bak meg nå, ble helt annerledes enn den foregående, forteller rudsbygdingen.

Stakk til Spania

Sammen med kona Marlen og datteren Hennie har han tilbragt store deler av vinterhalvåret i ferieleiligheten til svigerfamilien i Spania. I motsetning til hjemme i Oslo har veiene der vært fri for snø og is. De gode treningsforholdene ser allerede ut til å ha gitt resultater. De to rittene han har syklet så langt denne sesongen bærer bud om at at noe oppløftende er på gang og at det trøstesløse fjoråret er et tilbakelagt kapittel.

– Jeg er godt fornøyd med starten. Det var veldig gøy å sykle igjen og være med såpass høyt oppe på resultatlistene som jeg endte i disse rittene. Det var ikke mye om og gjøre for at det kunne vært enda bedre, så det lover godt

Mens han åpnet med en 4. plass i Grand Prix Cycliste de Marseille, innkasserte han en 3. og 6. plass på to av etappene i femdagersrittet Etoile de Bességes.

– Er det lenge siden du har kjent deg så bra?

– Det er en stund siden jeg har følt at jeg virkelig har vært med i et ritt og følt at jeg har noe i front å gjøre. Det er positivt og gøy å få den opplevelsen igjen, svarer han med entusiasme i stemmen.

– I tillegg har vi fått mye nytt utstyr i år som er veldig bra. For første gang sykler jeg på Specialized. Det er det samme som Bora og Quick-Step bruker. Det er jo de som soper inn de fleste resultatene. Nå skjønner jeg hvorfor. Det er litt synd at man ikke har hatt det utstyret før. Det utgjør små forskjeller som har en del å si, skryter han.

Men Edvald Boasson-Hagen er ikke Edvald Boasson-Hagen hvis ikke han legger til:

– Men det jeg syklet på før var ikke dårlig, altså, understreker han på sitt sedvanlig diplomtiske vis.

Korona-smell før klassikersesongen

Kommende helg starter en av de viktigste periodene av sesongen: Klassikerne. TotalEnergies-rytteren er imidlertid spent på formen etter at han pådro seg korona i etterkant av Etoile de Bességes i starten av februar.

Edvald Boasson-Hagen sykler til helga sitt første ritt med sin nye lagkamerat Peter Sagan.

– Det var veldig mange av rytterne som fikk korona etter dette rittet. Det passer aldri å være syk, men det var kanskje like greit å få det nå som senere. Man vet imidlertid ikke hvordan det slår ut. Jeg hører om mange som har startet opp med trening igjen for tidlig og slitt. Jeg har derfor vært forsiktig og tok det rolig ei uke. Det kan kanskje høres lite ut, men for oss syklister så er dette veldig lenge uten å trene. Så vi får se hvordan det slår ut.

Boasson-Hagen måtte stå over to ritt, men stiller til startstreken under Omloop Het Nieuwsblad og Kuurne-Brussel-Kuurne, for første gang side ved side med sin nye lagkamerat Peter Sagan.

– Det blir spennende. Jeg kommer inn der uten å helt vite hvor jeg står. Jeg har ikke kjørt så mange hardøkter etter at jeg ble frisk igjen. Jeg vil tro at Sagan eller Anthony Turgis blir kaptein der, men jeg skal ikke kjøre med bremsen på. Jeg er klar for å gi gass og gjøre mitt.

PS! Boasson-Hagen skulle etter planen sykle TV 2-sendte Paris-Nice fra 6. mars, men er omdirigert til Tirreno-Adriatico.