Ventetiden er over. Vi i Broom er blant de aller første i verden, som har testet årets desidert viktigste bilnyhet fra Toyota.

bZ4X er deres første helelektriske personbil, som også er bygget på en dedikert elbil-plattform.

Bilen plasserer seg i en knalltøff klasse, og skal konkurrere mot modeller som Volkswagen ID.4, Ford Mustang Mach-e og Tesla Model Y – bare for å nevne noen.

Vi snakker altså om en relativt kompakt SUV – i familiebil-klassen.

Kamuflert prototype

Bilen vi har kjørt er én av fire kamuflerte prototyper i Europa.

Toyota bZ4X Pluss: Teknologi

Komfort

Fremkommelighet Minus: Litt kjedelig interiør

Ikke best rekkevidde i klassen Pris fra: 399.900 kroner

Det betyr at bilen er så godt som ferdig utviklet, men at det kan komme små justeringer før de endelige produksjonseksemplarene slippes på markedet.

Under testkjøringen i Barcelona har vi kjørt bilen både på motorvei, svingete fjelletapper og ikke minst har vi satt den på prøve i noen krevende terrengløyper. Toyota lover nemlig at bZ4X skal levere et elektrisk firehjulsdrift-system og off road-egenskaper i verdensklasse. Intet mindre.

Nye bZ4X blir for øvrig tilgjengelig med både to- og firehjulsdrift. Batteripakken er på 71,4 kWt og rekkevidden er minst 450 kilometer, målt etter WLTP.

Toyotas nye elbil har Europa-premiere

Det finnes kun fire prototyper i Europa. Det er disse vi har testet før de ferdige produksjonsmodellene står klare nærmere sommeren.

Hvordan er den å kjøre?

Det aller første vi legger merke til bak rattet, er det lave støynivået inne i kupéen. Både hjul- og vindstøy er på et «behagelig» nivå.

Nå skal det sies at vi kjører bilen på ganske fersk og fin spansk asfalt. På norsk veistandard blir nok ikke opplevelsen like optimal.

Lavt støynivå og god komfort oppsummerer mye av kjørefølelsen i bZ4X.

Understellet på bilen oppleves nesten overraskende tight og balansert. Det er tydelig at Toyota har brukt litt tid på utviklingen.

Med en helt ny plattform, hvor batteriene er en integrert del av chassiset under gulvet, bidrar det til et lavt tyngdepunkt og god vektfordeling. Det merkes gjennom svingene. Her kan du faktisk kjøre på litt, uten at bilen krenger nevneverdig mye.

Vektingen på rattet syns vi også er fint balansert. Den er ikke for tung og ikke for lett, men akkurat passe – med litt motstand.

Vi kjører utgaven med firehjulsdrift, som leverer 217,5 hestekrefter. Det høres ikke veldig mye ut på papiret, men i praksis kjennes bilen kvikkere ut. 0-100 km/t er i mål på 6,9 sekunder.

Ved hjelp av en liten knapp, kan du også forsterke regenereringen, slik at du på mange måter kan kjøre bilen med én pedal.

Vi rekker ikke å kjøre alt for mange mil på de spanske landeveiene, derfor er det litt begrenset hvor mye vi kan utdype kjøreinntrykkene fra denne aller første testen. Men det er ingen tvil om at Toyota i hovedsak serverer en komfortabel kjøreopplevelse med bZ4X.

Den nye infotainment-skjermen er enkel i bruk og har svært god oppløsning.

Rekkevidde og ladehastighet:

Både forbruk og dermed rekkevidden kan avvike litt på prototypene vi kjører. Derfor får vi ikke dannet oss et bilde av dette i denne omgang.

Det vi derimot vet er at Toyota har utnyttet sin kompetanse fra mer enn 25 års utvikling av batteriteknologi til det fulle på bZ4X.

Bilen kan hurtiglades med opptil 150 kW.

Batteripakken er på 71,4 kWt og Toyota lover en rekkevidde på minst 450 kilometer. Dette er for utgaven med tohjulsdrift. 4x4-versjonen skal klare minst 410 kilometer, etter WLTP-kravene.

Toyota sier at drivlinjen skal være svært effektiv, og at alle kilowattimene skal utnyttes best mulig. Man anslår et forbruk på rundt 15-16 kWt/100 km.

Lading til 80 prosent går på rundt 30 minutter, med 150 kW hurtiglading (CCS2). Ombordladeren er på 6,6 kW, men fra 4. kvartal i 2022 blir en 11 kW for trefasesystem tilgjengelig, noe som vil gi raskere hjemmelading.

Med bZ4X garanterer dessuten Toyota at batteripakken skal kunne levere 90 prosent kapasitet etter 10 års bruk eller 240.000 kjørte kilometer. Etter 1.000.000 kilometer, skal batteriene ha en kapasitet på minst 70 prosent.

Utover batteriteknologien i seg selv, understreker Toyota viktigheten av optimal temperatur for batteriene. Derfor skal bilen sørge for å levere samme temperatur til batteripakken, som sjåfør og passasjerer har inne i kupéen.

En nøkkel til batteriets kvalitet og levetid er overvåkning av spenning, strømstyrke og temperatur helt ned til cellenivå. Om det registreres unormal varmeutvikling, aktiveres automatiske kontrollprosedyrer.

Hva med off road-egenskapene?

Toyota snakker svært varmt om det nye firehjulsdrift-systemet, utviklet i samarbeid med Subaru.

Med én motor for hver aksel, og en fintunet styreenhet, som skal sende kreftene akkurat dit det trengs, skal det ikke stå på fremkommeligheten.

På et lukket område, en drøy time fra Barcelona – får vi testet dette skikkelig. Kort oppsummert imponerer bZ4X, både opp bratte gruslagte bakker og ikke minst på svært gjørmete underlag.

Bilen kan også vade helt opptil 50 cm. Se video fra øvelsen nederst i saken.

Nå vet vi mer om bilen svært mange venter på

Det er med en viss nerve vi kjører bilen i relativt dypt vann.

Hvordan er plassen?

Hva får du med deg?

bZ4X plasserer seg i det såkalte D-segmentet, altså i familiebil-klassen. Bilen er 4,69 meter lang, 1,86 meter bred og 1,60 meter høy.

Vi syns Toyota stort sett har vært gode på å utnytte disse målene. Plassen foran og i baksetene er god. Bagasjerommet er derimot ikke størst i klassen, med sine 452 liter. Her kan flere av konkurrentene tilby mer.

Bilen har heller ikke frunk, men du kan ha last på taket (75 kg) og trekke henger opp til 750 kg.

Bagasjerommet sluker 452 liter.

Livet i baksetet:

I denne klassen er det lite å si på plassen i baksetet. Her kan to voksne sitte fint på tur. Sittestillingen er også fin, og gulvet er omtrent helt flatt.

Akkurat denne utformingen syns vi rett og slett ser litt billig ut.

Du har også to egne vifter, varme i setene, samt to USB-C-uttak for lading av telefon eller nettbrett. Hvis vi skal pirke syns vi dette «panelet» hvor du styrer setevarme i baksetet oppleves litt billig og enkelt.

Her ser det ut til at Rema 1000 har vært inne med motorsagen sin og kuttet litt på kostnadene.

Bak rattet:

I førersetet er plassen helt upåklagelig. Setene er gode og elektrisk justerbare på førersiden i bilen vi kjører. Du sitter ganske høyt og har med det god oversikt på veien.

Det vi derimot stusser litt på er plasseringen av de digitale instrumentene i forhold til rattet. Slik vi sitter, kommer øverste del av rattet i konflikt med instrumentene. Vi må bøye litt på hodet for å se hele. Akkurat dette virker lite gjennomtenkt.

Test VW ID.4: Perfekt for Norge – men det er én utfordring

Her ser du tydelig hvordan rattet kommer i konflikt med de digitale instrumentene. En merkelig løsning på en ellers gjennomtenkt bil, synes vi.

Design utenpå og inni

bZ4X markerer starten på et nytt designspråk hos Toyota. Det er stramme linjer og en mer fallende taklinje enn vi er vant med fra tidligere SUV-er fra merket.

Eksteriørdesignet er annerledes, men kanskje ikke direkte spennende...

Vi liker bilen best fra siden. Her kommer både linjer og den tøffe profilen godt frem. Våre biler er kamuflert, så detaljene er ikke like enkle å avgjøre. Samtidig: Toyota har sluppet de offisielle bildene, uten folie, for en god stund siden.

De bekrefter helt klart en ny designretning. Det vi kanskje ikke får helt til å stemme er all den sorte plastikken, særlig rundt hjulbuene. Dette blir nesten for dominerende, i våre øyne.

På innsiden er det heller ingen tvil om at du sitter i en helt ny modell fra Toyota. Det mest dominerende er kanskje den nye mediaskjermen på 12,3 tommer og med full HD-oppløsning.

Førsteinntrykket er at denne er enkel og intuitiv å bruke. De digitale instrumentene er også lettlest og fine. Men som sagt: Det kan hende øverste del av rattet kommer i konflikt her...

Interiøret for øvrig oppleves ryddig og fint. Materialkvaliteten er helt ok, men ikke imponerende. Det kan virke som om Toyota har spart inn litt på dette området. Vi noterer også en god del hardplast nede på dørene.

Et stort pluss: Det er fysiske knapper for justering av klimaanlegget. Bravo!

Nå tester vi Mustang Mach-E i snøen

Bilen kler rødfargen godt, men vi syns det blir i overkant mye sort plastikk.

Tech-faktor

Bilen leveres med et helt nytt infotainment-system, og som vi har vært inne på: Det ser ut til å fungere veldig bra. Du har naturligvis også mulighet for å koble telefonen din via Apple CarPlay eller Android Auto.

Du kan samhandle med bilen både gjennom blikk, berøring og stemme.

Bilen har også fått oppdaterte fører- og assistansesystemer, gjennom tredje generasjon Toyota Safety Sense.

Et forbedret stemmestyringssystem, gjør at du kan aktivere ulike funksjoner med stemmen. Du kan justere klimaanlegget, åpne eller lukke vinduer eller styre navigasjonen.

Oppdateringer over nett (OTA) skal sørge for sømløse oppgraderinger av programvaren og supplering av nye tjenester.

Et interessant tilvalg er dessuten at bZ4X kan leveres med solceller på taket. Dette genererer strøm, som sendes direkte til batteripakken. Toyota regner med at solcellene i løpet av ett år kan absorbere energi nok til å kjøre 1.800 kilometer, riktignok etter japanske solforhold.

En annen svært spennende nyhet på bZ4X, er “steer-by-wire”-teknologien. Det betyr at det ikke lenger er en mekanisk forbindelse mellom rattet og hjulene. Fordelene med dette er at systemet krever mindre plass, man sparer vekt og ikke minst vil justeringen av hjulvinklene være mer nøyaktig og presist.

Steer-by-wire lanseres ikke før i 2023 i Europa og blir tilleggsutstyr.

Tesla snublende nær jumboplass i ny undersøkelse

Selv uten folie, vil bZ4X skille seg ut i trafikken. Legg merke til den lille takspoileren.

Priser

I dag har den norske Toyota-importøren akkurat sluppet prisene på nykommeren. Og det ser ut til at de ønsker å prise seg svært konkurransedyktig, mot konkurrentene.

Veiledende utsalgspris for bZ4X med forhjulstrekk er 399.900 kroner. For bZ4X AWD med drift på alle fire hjulene vil startprisen være kr 427.000 kroner. (Frakt og leveringsomkostninger tilkommer).

bZ4X lanseres i Norge i juni, og det er allerede åpnet for reservasjoner. Kunder kan signere kjøpekontrakter fra april, opplyser importøren i dag.

Med en startpris på 399.900 kroner vil vi si dette er mye bil for pengene.

Konklusjon

Toyota kommer relativt sent på elbil-ballen, i alle fall sett med norske øyne. Men når japanerne først lanserer sin bZ4X, gjør de det på skikkelig vis.

Vårt inntrykk er at dette er en gjennomarbeidet bil og som leverer bra på de viktigste områdene: Batteriteknologi, effektivitet, og kjøreegenskaper – med en hovedvekt på det komfortable.

Dessuten har Toyota ordene i behold når det kommer til firehjulsdrift-systemet og off road-egenskapene. Her imponerer bilen.

Disse områdene gjør at bZ4X utvilsomt er en elbil mange nordmenn kommer til å bli fornøyd med. Så får det bare være at designet, hverken utvendig eller inni, er direkte spennende. Men det er typisk Toyota.

Første test: Her kjører Mats ett av fire håndbygde eksemplarer

Toyota bZ4X (4x4) Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer

Effekt: 217,5 hk / 336 Nm

0-100 km/t: 6,9 sekunder

Toppfart: 160 km/t

Forbruk (WLTP): Estimert: 15-16 kWt/100 km. Batteri/lading: Batteripakke: 71,4 kWt

Rekkevidde: Minst 450 km (WLTP)

Hurtiglading: 150 kW

Ombordlader: 11 kW (blir tilgjengelig 4. kvartal) Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 4,69, 1,86, 1,60 meter

Bagasjerom: 452 liter

Vekt: Ikke oppgitt

Tilhengervekt: 750 kg

Taklast: 75 kg Pris: Forhjulsdrift: 399.900 kroner

Firehjulsdrift: 427.000 kroner

Bli med bak rattet i nykommeren her: