«Kuppet» Birger Meling vekker oppsikt: – Dør av latter

«Birger Meling, tre millioner euro. Dør av latter.»

Det skrev Actu SRFC, en av de største supportersidene til Rennes, på Twitter etter helgens oppvisning av rogalendingen.

De sikter til overgangssummen – rundt 30 millioner kroner – som klubben betalte for å hente Meling fra Nîmes i sommer, og at denne begynner å fremstå som lommerusk etter lysluggens prestasjoner.

– Til den prisen har han vært et kupp. Rennes gjorde en kjempesignering da de hentet ham. Han har blitt uunnværlig og passer perfekt inn, sier den franske journalisten Johan Rigaud til TV 2.

Han dekker Rennes for Frankrikes store sportsavis L'Équipe, og var til stede på Roazhon Park i forbindelse med 4-1-seieren over Troyes på søndag.

Der fikk han se Birger Meling briljere. Nordmannen leverte to målgivende pasninger som begge fortjener å bli beskrevet i detalj.

Først ropte Meling som besatt etter ballen på venstresiden. Han tok noen skritt bakover i banen for å unngå motstanderens offsidefelle, før han plasserte seg for å ta imot ballen i luften. Med perfekt balansert kropp bredsidet han et innlegg inn i sekstenmeteren på sin første berøring, som Serhou Guirassy nikket i mål.

Den andre målgivende pasningen var ikke mindre imponerende. I kjent driv kom Meling spurtende fremover på venstresiden. På første berøring spilte han, ved inngangen til sekstenmeteren, et veggspill med Gaëtan Laborde før han – igjen på første touch – ga Martin Terrier en svært enkel oppgave med å sette ballen i mål etter et perfekt innlegg langs bakken.

Terrier pekte på Meling etter scoringen, mens lagkameratene omfavnet venstrebacken istedenfor målscoreren.

– Dette var hans aller beste kamp. En stor prestasjon. Men han var ikke mye dårligere uken før, og det var mot Lionel Messi og PSG, sier Johan Rigaud.

– Nytt nivå

Rennes tapte 0-1 borte mot PSG etter en overtidsscoring av Kylian Mbappé, men Meling ble rangert blant banens beste spillere av L'Équipe etter å ha holdt skikk på Messi gjennom samfulle 90 minutter. Argentineren «fikk ikke til noe på høyresiden» mot nordmannen.

– Han var veldig god, oppsummerer Rigaud.

Tiden etter at VM-drømmen brast i Rotterdam mot Nederland, var vanskelig for Meling: Først fikk han lite spilletid i slutten av november, så pådro han seg en lyskeskade som holdt ham ute av spill i halvannen måned.

Den siste drøye måneder har 27-åringen kommet tilbake bedre enn noensinne, mener Rigaud.

– Han er i ferd med å ta spillet sitt til et nytt nivå. Han ser ut til å kose seg i et lag som spiller veldig offensiv fotball. Det passer ham perfekt. Han har blitt en favoritt blant fansen. Han spiller med bravur, er en smart spiller og en som forstår spillet og kombinerer ekstremt bra med lagkameratene. Han er så energisk og begynner også å bli en erfaren spiller, sier journalisten.

I starten av sesongen trodde mange at Meling måtte nøye seg med å bli andrevalg bak den lokale favoritten og franske U21-landslagsspilleren Adrien Truffert, som fikk sitt store gjennombrudd forrige sesong.

En skade på Truffert ga Meling muligheten til å få mye spilletid i starten av sesongen, noe han utnyttet på best mulig vis, med flere gode prestasjoner og en rekke målgivende pasninger i åpningskampene.

Med Truffert tilbake på senhøsten måtte Meling dele mer på minuttene før skadeoppholdet rundt nyttår. Det kunne gitt konkurrenten et forsprang, men nå mener Rigaud at det ikke er tvil om hvem som er førstevalg på venstrebacken.

– Hierkarkiet har vært usikkert tidligere. Nå er alle enige om at Meling er klart foran. Han har distansert konkurrenten sin og gjort plassen til sin. Han har funnet toppformen når Rennes trenger ham som mest.

Han sikter både til innspurten i Ligue 1, der Rennes kjemper om Champions League-kvalifisering, og om UEFA Conference League-sluttspillet, der Bodø/Glimt er blant de mulige motstanderne i neste runde.

– Oppsiktsvekkende

Meling er blant spillerne som får Rennes-fansen til å drømme stort denne våren, noe journalisten Anthony Etienvre oppsummerer i en Twitter-bilde med et bilde av nordmannen og denne teksten:

«Dream Birger.»

– Han er den perfekte spiller for fansen. En skikkelig lagspiller, han jukser ikke, han svetter og gir aldri opp. Han spiller aldri med håndbrekket på og kjemper så hardt og løper så mye at det er umulig ikke å elske ham. Jeg er overrasket over at ikke større klubber klarte å hente ham, for han er en av de beste backene i ligaen, utdyper Etienvre til TV 2.



Det er ikke bare på banen at Meling imponerer. Også i pressesonen gjør han seg populær blant franske journalister ved å svare på spørsmål på bunnsolid fransk. Det har han gjort lenge, selv om det bare er halvannet år siden han kom til Frankrike og Nîmes fra Rosenborg.

Med sin sedvanlig ydmyke fremtoning tonet han søndag ned betydningen av sine to målgivende pasninger ved å si at «det viktigste er at vi vinner og scorer fire mål», og at «det er alltid lett å spille med gode spillere. Her har vi bare gode spillere.»

– Han må ha lært fransk veldig fort. Han snakker veldig bra. Det er oppsiktsvekkende for en spiller som kommer fra Norge, og det er en stor fordel for ham. Det kan ikke være lett, sier Johan Rigaud.