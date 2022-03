Fødte sitt første barn – seks timer senere sto Oda og samboeren alene med babyen utenfor sykehuset

For 11 år siden flyttet Oda Hustad fra Trondheim til Århus for å studere.

Det som skulle bli noen års studieopphold, endte opp med å bli permanent da hun i 2014 flyttet til København og møtte kjæresten Malte.

De bor nå sammen i i den danske hovedstaden, hvor Oda i dag jobber som PHD-stipendiat.

For snart fire måneder siden ble Oda og samboeren foreldre for aller første gang. I forkant av fødselen hadde trønderen fått med seg den voksende debatten om fødetilbudet i Danmark.

Omdiskutert praksis

I likhet med Norge, har misnøyen blant jordmødrene i Danmark vært stor og mange har uttrykt sterk misnøye mot et enormt høyt arbeidspress.

Oda hadde hørt at Rigshospitalet i København sin praksis var å sende hjem nybakte foreldre allerede etter fire timer, gitt at fødselen var vellykket.

Venner og bekjente spurte også om hun hadde vurdert å velge et annet sykehus.

– Vi var klar over dette da vi valgte å føde på Rigshospitalet. Men jeg ville ta det tilbudet jeg fikk gjennom det offentlige, og stolte på at de kom til å følge oss opp ordentlig, sier Hustad til TV 2.

Det var også en rekke praktiske årsaker til at paret valgte Rigshospitalet som sitt fødested.

Men da fødselen var i gang i høst, ble opplevelsen noe helt annet enn hun hadde forventet.

– Fødselen gikk veldig fort, og etter 1,5 time på sykehuset var datteren min ute.

Overaskende spørsmål

Hustad og samboeren hadde så vidt rukket å venne seg til tanken på at de hadde blitt foreldre, før en jordmor spurte:

– Nå er dere vel klare til å dra hjem snart?

Oda og babyen ble sjekket av en lege, og en liste ble fylt ut. Etter en stund klarerte personalet den lille familien for hjemreise.

– Jeg sa til jordmødrene at det var greit at vi dro hjem, hvis de kunne bekrefte at ammehjelpen kom påfølgende dag.

Dette fikk hun lovnad om.

– Det var kjemperart

Klokken var nå blitt 04.00, og Oda hadde vært mor i seks timer. Da sto hun og samboeren alene og forfjamset utenfor Rigshospitalet.

– Det var kjemperart. Fødselen gikk jo veldig fort, og plutselig hadde vi en baby vi skulle passe på. Vi visste jo nesten ikke hvordan vi skulle holde henne, forteller hun.

Oda understreker at hun ikke retter noen kritikk mot jordmødrene, men reagerer på praksisen.

Innført for å spare penger

TV 2 har derfor spurt Rigshospitalet om de mener det er forsvarlig å sende kvinner hjem allerede seks timer etter fødsel.

Ledelsen ved fødeavdelingen forteller at de i 2018 bestemte seg for å innføre en ordning der friske kvinner, som føder friske barn, skal sendes hjem 4-6 timer etter fødselen.

– Vi sender ikke nybakte foreldre hjem, hvis det er faglige indikasjoner for at de skal bli på sykehuset, sier Pernille Emmersen og Heidi Sharif, avdelingsledere ved fødeavdelingen.

Emmersen og Sharif sier at ordningen i utgangspunktet ble innført for å spare penger, men også fordi de mente og fortsatt mener at det er en god faglig idé.

– Vi har stor forståelse for at alle fødselsforløp er unike, og at ikke alle opplever at forløpet blir som de trodde eller håpte. Men vi bestreber alltid å lytte til hver enkelt kvinne og forsikre oss om at hun og den kommende far eller partner vet hva de har i vente, og dermed er godt forberedt, sier de to avdelingslederne.

Noen timer etter at de var kommet hjem, forventet Oda at ammehjelpen skulle komme å bistå. Men så fikk hun melding om at de ikke kom før dagen etter.

TØFF START: Begynnelsen på foreldrelivet ble tøff for Malte og Oda. Foto: Privat

– Jeg hadde fått beskjed om at vi måtte amme fire ganger om dagen. Vi prøvde hele dagen, men jeg fikk det bare til en gang.

– Var helt knust

Oda ble bekymret for om den nyfødte datteren hadde fått i seg den næringen hun trengte.

– Den påfølgende natta skrek hun i fire timer i strekk. Det var helt forferdelig, og jeg var helt knust.

Den nybakte moren var redd for at ammingen allerede var ødelagt.

– Følelsen av at hun skrek og skrek, og at jeg ikke kunne hjelpe henne var forferdelig.

Selv om den trønderske kvinnen bor i Danmark på ellevte året, har hun fått med seg debatten i Norge om at norske kvinner trolig må belage seg på tidligere hjemreise fra sykehuset i årene som kommer.

Dette kommer som følge av at nye sykehus planlegges med en lavere barselkapasitet enn det er i dag.

– Farlig

Oda mener Norge gjør feil i å følge etter Danmark.

– Jeg tror det er farlig å gå den veien. Politikerne vil at det skal fødes flere barn, men i debatten i Danmark har flere gitt uttrykk for at de har blitt så traumatisert etter første fødsel at de ikke ønsker dette, sier hun og legger til:

NEI TAKK: Leder i Jordmorforeningen ønsker ikke en fremtid hvor nybakte foreldre sendes hjem kun timer etter fødselen. Foto: Jordmorforeningen

– Det er forferdelig om folk blir redde for å sette barn til verden, fordi man ikke tar seg råd til å gi folk den hjelpen man trenger.

Leder i Jordmorforeningen Kari Aarø sier at den danske modellen med hjemreise 4-12 timer etter fødsel lå til inspirasjon da planleggingen av den nye kvinneklinikken i Bergen ble påbegynt.

– Dette har de imidlertid forstått at ikke er mulig å få til. Dette er ikke noe verken fagmiljøene eller kvinnene vil ha. Vi må ikke gå i fellen ved at vi sender ut feil folk etter så kort tid, sier Aarø.

Minst seks timer

I Norge i dag er det ikke en nasjonal praksis for hvor lenge kvinnene kan ligge på fødeavdelingene etter fødsel.

Helsedirektoratet skriver derimot i sin veileder «nytt liv og tryggere barseltid for familien» fra 2014 at det er grunn til å tro at ambulant fødsel (normal fødsel, journ.anm) blir vanligere, og at hjemreise planlegges mellom 4 og 24 timer etter fødsel.

TV 2 har vært i kontakt med Helsedirektoratet som sier at det ikke er planer om å revidere denne i tiden som kommer.

HØYT PRESS: Presset på norske fødeavdelinger er stort, og kapasiteten er presset. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Siden det ikke finnes en nasjonal praksis, varierer det fra sykehus til sykehus hvor lenge man ligger på fødeavdelingen.

I 2021 lå nybakte foreldre i snitt 2,64 dager på fødeavdelingen ved Ullevål sykehus i Norge. De har en av landets største fødeavdelinger.

Avdelingssjef på Kvinneklinikken ved sykehuset i Stavanger, Marit Halonen Christiansen, sier til TV 2 at kvinnene må ligge minst seks timer etter fødsel.

– Etter de seks timene kan de reise hjem om det ligger til rette for det. Men vi anbefaler at førstegangsfødende blir liggende i minst 48 timer, sier hun.

Vil prøve på nytt

Ved sykehuset i Stord får kvinnene ligge til de føler seg trygge på å reise hjem, opplyser kommunikasjonssjef i Helse Fonna Magne Kydland.

Kari Aarø i Jordmorforeningen er tydelig på særlig én ting.

– Vi er nødt til å ruste et tilbud i Norge der vi også i fremtiden kan la kvinner være lengre på barsel. Men vi må også sørge for at tilbudet til de som ønsker å reise tidlig hjem er bra nok. Vi kan ikke ha et tilbud som er likt for alle, for fødselsomsorgen er så individuell, sier hun.

Tilbake i København er Oda Hustad og samboeren nå komfortable i rollen som foreldre til den lille datteren.

At de ble sendt hjem seks timer etter fødselen har ikke skremt paret fra å bli foreldre på nytt. Men de gjør seg noen tanker.

BARSELTID: Datteren til Oda og Malte har nå blitt tre måneder. Foto: Privat

– Jeg var ikke så bekymret for å føde, men mer bekymret for om jeg skulle få den oppfølgingen jeg trengte. Nå tenker jeg kanskje om vi bør velge en annen fødeavdeling neste gang, hvor vi vet at vi kan få være lengre, sier Oda.