Charlen fikk vite at hun var gravid seks dager før hun fødte

Beskjeden fra fastlegen kom som et sjokk for Charlen, som fødte sønnen sin seks dager etter hun fikk vite at hun var gravid.

Historien til Charlen Nordly (24) fra Tromsø er det sjelden man hører om.

Alt startet da hun følte seg dårlig i slutten av august 2020. Da kjente hun seg kvalm og slapp, men tenkte kanskje det kunne være en liten matforgiftning, da hun hadde spist dårlig mat dagen før.

Etter to uker følte hun seg fortsatt dårlig, og tok derfor en graviditetstest for å være sikker på at hun ikke var gravid. Selv om hun gikk på p-piller, forteller hun at hun ikke alltid var så flink til å ta den. Testen kom tilbake negativ.

GLADGUTT: Charlen Nordly fikk liten tid til å forberede seg på å bli mor, men tilværelsen er god, og hun forteller at sønnen er en gladgutt. Foto: Privat

– Da tenkte jeg at det sikkert var omgangssyke siden jeg er rundt mye folk på jobb, sier hun.

Etter hvert begynte hun å føle seg bedre, men et par måneder senere fikk Charlen smerter i nakken, og hun la også merke til at hun hadde lagt på seg. Hun tok derfor en ny test. Også den kom tilbake negativ.

Charlen bestemte seg derfor for å dra til legen. Der tok hun vitamintest, og hun fikk vite at hun hadde lite jern og vitamin C-mangel. Hun fikk derfor tabletter, og beskjed om at det kan være et tegn på tidlig overgangsalder.

– Jeg gikk rundt og tullet med venner og familie om at jeg var kommet i overgangsalderen i en alder av 23, sier hun og ler.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

Ingen gravidmage

Så kom desember og januar, og hun følte seg konstant slapp. Det gikk utover jobben, og hun var mye sykemeldt. Hun valgte å ta to nye graviditetstester. Disse kom også tilbake negativt.

– Igjen tenkte jeg at det måtte være overgangsalderen, sier hun.

16. mars fikk hun time hos legen for å se hva hun kunne gjøre hvis det viste seg at hun faktisk var i overgangsalderen i en så ung alder. Da måtte hun ta forskjellige prøver.

– Jeg ventet i 30 minutter før legen kom tilbake. Jeg så på han at han var kjempestressa og nervøs. Han ba meg sette med ned. Han sa det rett ut at jeg var gravid.

Charlen fikk sjokk og ante ikke hvordan testene hun hadde tatt kunne være negative. Hun hadde heller ingen gravidmage.

– Jeg ble sendt direkte til sykehuset i Tromsø og tatt imot av jordmødre. Jeg var alene og stressa. De ringte moren min som bor i Lofoten, og både hun og jordmødrene klarte etter hvert å roe meg ned, sier hun.

37 uker på vei

Da Charlen skulle ta ultralyd, tenkte hun at hun ikke kunne være så langt på vei siden hun ikke hadde mage. Da fikk hun seg enda et sjokk.

– De sa at jeg var 37 uker på vei. Da ble jeg veldig redd igjen, sier hun.

NYFØDT: Bernyll Junior ble født 22. mars 2021. Foto: Privat

«Okei», tenkte Charlen. Da hadde hun frem til april på å forberede seg mest mulig. Hun reiste hjem til bestevenninna si der hun bodde, og begynte å handle inn barneseng, barnevogn og det mest nødvendige.

Det gikk fire dager, og da fikk Charlen smerter i magen. Hun ringte moren sin midt på natta. Moren prøvde å roe henne ned ved å si det mest sannsynlig var falske rier.

Dagen etter var imidlertid like ille. Smertene var enorme. Hun tok taxi til sykehuset der hun fikk beskjed om at det ikke var falske rier, men vanlige rier. Fødselen var i gang.

– Jeg var kjemperedd for at jeg måtte være alene under fødselen. Men jordmødrene ringte moren min som bestilte flybilletter, og hun kom til sykehuset samme dag.

Frisk og fin

Mandag morgen, 22. mars 2021, føder Charlen. Ti over fem på morgenen kom lille Bernyll Junior til verden. På spørsmål om hvordan fødselen gikk, svarer hun at den var vond og skummel, men at hun hadde kjempegod hjelp fra både jordmor og barnelege.

– Det gikk kjempefint, og han kom ut frisk og fin, sier hun.

Charlen tok i etterkant kontakt med Clearblue, som er produsenten av to av graviditetstestene hun tok. Da fikk hun beskjed om at testene kanskje hadde gått ut på dato.

– De fortalte at butikker ikke alltid er så flinke til å sjekke utløpsdatoen. Jordmoren sa også at testen kan ha vist negativt fordi jeg gikk på p-piller. Det kan være flere faktorer som spilte inn, forteller hun.

BARNEHAGEGUTT: Bernyll Junior (11 mnd) begynner i barnehagen om kort tid. Foto: Privat

Siden alt kom som et stort sjokk for Charlen, valgte hun å holde det nye mirakelet hemmelig for de fleste den første tiden. Kun den nærmeste familien og de fire nærmeste vennene fikk vite det.

– Jeg fortalte om han til alle etter det hadde gått cirka to uker.

– Hva var grunnen til at du holdt det hemmelig i starten?

– Jeg ville ikke snakke om det fordi jeg følte meg flau. At det var litt tabu å snakke om sånt. Men nå som det har gått litt tid, og at jeg hører fra venner og familie hvor stolte de er av meg, så synes jeg er det viktig å snakke om, sier hun.

Hun er glad for all støtten hun har fått.

– Jeg er kjempeheldig som har så mange fine folk rundt meg som støtter meg.

Nå er Bernyll Junior, som er oppkalt etter oldefaren sin, 11 måneder gammel. Sjokket har roet seg for Charlen, og hun gleder seg til fremtiden sammen med sønnen, som i mars begynner i barnehagen.

– Selv om det til tider kan være tungt å være alenemor, så er han en gladgutt. Det er bare kos og tull, ler hun.