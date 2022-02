Derfor vil Henriette Steenstrup være mer som karakteren Pørni

Henriette Steenstrup har hovedrollen i «Pørni» , samtidig som at hun er serieskaper og manusforfatter. Inspirasjonen til serien har hun tatt fra eget liv, og spesielt dette med å være forelder.

– Jeg føler ofte at jeg er litt utilstrekkelig, og det har jeg inntrykk av at jeg ikke er alene om som forelder. Karakteren skulle være en som var litt flinkere enn meg, en som var mer direkte samtidig som at hun tåler en trøkk.

Skuespilleren forteller at hun ofte skulle ønske at hun var mer lik som karakteren hun har skapt.

– Pørni lager et nummer ut av de tingene som er viktige, og da gjør hun det på en sånn måte som jeg kunne ønske at jeg gjorde det av og til. Samtidig som at hun kan gå over streken noen ganger og gjøre ting jeg aldri kunne gjort – som å irettesette noen andres barn, sier Steenstrup.

Henriette tror at grunnen til at serien har slått så godt an er fordi folk kan kjenne seg igjen og det oppleves som realistisk.

– Det handler om et helt vanlig arbeidsliv, som også er full av dramatikk og eksistensielle kriser. Vi har prøvd å lage det så realistisk som mulig, at det faktisk er en familie du kunne ha møtt.

GJENKJENNELIG: Henriette Steenstrup tror at folk kan kjenne seg igjen når de ser serien og at familien som blir representert kunne vært en ekte familie. Foto: Viaplay

Målet hennes var å lage en serie om en familie som seerne kunne bli glad i, irritere seg over og le av.

– Jeg ønsket at det skulle bli en serie folk kunne se på med tenåringene sine. Det har det jo faktisk blitt. Det er en ganske vid aldersgruppe som ser på denne serien.

– Barnevernet fasinerer meg

Karakteren Pernille, bedre kjent som Pørni, jobber i barnevernet. Steenstrup har latt seg inspirere av hennes egen søster sitt valg av yrke.

– Min søster jobber i barnevernet og det har vært en stor inspirasjon og researchkilde for meg. Men det er jo et eller annet med den jobben som jeg synes er litt fascinerende.

Skuespilleren ønsket å vise frem et yrke som en ikke ser så godt til vanlig.

– Hvis man hører om barnevernyrket, pleier det å være om de tingene som ikke funker så godt. Det er et yrke som ikke så mange har, men mange har sånne yrker som du på en måte ikke ser så godt.

En mørkere sesong

Serieskaperen har valgt en litt annen retning i denne sesongen. Temaene som blir tatt opp er litt mørkere enn tidligere.

– Pørni er en person som tåler ekstremt mye press fra alle kanter, men i denne sesongen får vi se henne stå litt mer opp for seg selv. Hun tar et oppgjør med eksmannen som gir ut bok, som blant annet handler om Pørni.

Dramakomedieserien fikk terningkast 6 på første sesong. Nå håper Steenstrup på at sesongen 2 skal få lik anmeldelse.

– Jeg håper jo det blir 6-ere over hele linja, hvis ikke så blir jeg lei meg, sier hun og forteller at de allerede nå er i gang med innspillingen til sesong 3 av serien.