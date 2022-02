Filip Ingebrigtsen og familien flytter fra Oslo

Dagen etter at lillebror Jakob Ingebrigtsens leilighetskjøp i Sandnes Sentrum ble kjent, er det nå klart at også Filip Ingebrigtsen er på flyttefot.

Friidrettsparet Astrid Mangen Ingebrigtsen og ektemannen Filip kjøpte tomt på det nye Lindstad-feltet i Aurskog i 2020. Nå er huset tegnet og byggesøknad til Aurskog-Høland kommune er sendt inn, melder Indre Akershus Blad.

Se hva friidrettsparet sa om fremtiden da de gjestet God Morgen Norge før jul øverst!

Når huset er ferdig, trolig om ett års tid, flytter de ut av sin nåværende 50 kvadratmeter store leilighet i Oslo og inn i sitt splitter nye hus.

– Dette har gått kjappere enn vi har trodd. Det går tydeligvis fortere på bygda enn i byen. Hustegningene er så å si ferdige, men vi har ikke helt bestemt oss for når vi skal sette i gang ennå. Vi begynner å bli klare for å komme oss ut av byen og få mer plass og turmuligheter utafor husveggen, sier Astrid Ingebrigtsen til Indre Akershus Blad.

– Fine treningsmuligheter

Hun er godt fornøyd med det nye huset.

– Ja, vi har fått det akkurat slik vi vil ha det. Med treningsrom, eget vaskerom og stort kjøkken. Vi har tenkt å bo der lenge, sier hun.

Astrid Mangen Ingebrigtsen var som sin ektemann i Norgestoppen i friidrett i mange år. 28-åringen har imidlertid nå trappet ned og trener på mosjonsnivå, og har samtidig nettopp startet i ny jobb som prosjektleder i Oslo Maraton.

Filip Ingebrigtsen vil naturlig nok fortsette sin satsning på elitenivå også etter at paret har overtatt det nye huset.

– Han satser noen år til. Det er mange fine treningsmuligheter i Aurskog, i tillegg til vårt private treningsrom. Samtidig er det ikke langt til Gardermoen, med tanke på alle reisingen. Selv om Aurskog er landlig, er det nokså sentralt likevel, sier Astrid Mangen Ingebrigtsen til lokalavisen.

BRYLLUP:Bryllupet til Filip Ingebrigtsen og Astrid Mangen Cederkvist var i Mangen kapell i 2018. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud

På bedringens vei

Filip Ingebrigtsen droppet nylig innendørsstevnet i franske Leivin torsdag fordi han ikke følte seg helt konkurranseklar, bekreftet manager Daniel Wessfeldt.

28-åringen vil imidlertid reise seg etter at sesongen 2021 på ingen måte ble en drømmesesong for løperen.

– Det har tatt lang tid og kroppen har ikke vært mottakelig for noen ting som helst, verken trening eller konkurranser. Jeg har vært tvunget til å stå over ganske mye og tatt hensyn til kroppen over veldig lang tid, sa Ingebrigtsen til God Morgen Norge på lille julaften ifjor.

Nå er heldigvis Ingebrigtsen på bedringens vei.

– Jeg føler meg i alle fall frisk og det er et godt utgangspunkt for å bli bedre. Men uansett hvilket talent man har, så må man til en viss grad trene en del for å få ut det man er god for. Får man ikke trent er det begrensede resultater uansett, mente han.

I 2022 står blant annet både EM og VM på programmet for Filip Ingebrigtsen.