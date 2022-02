Sagosen: – Det høres kanskje naivt eller dumt ut

Midt i reisekjøret med lange bussturer og flyvninger, tar håndballstjernen seg tid til en prat. De siste fjorten dagene har Sander Sagosen og THW Kiel spilt fem kamper på bortebane.

– Kroppen er grei. Det er mye kamper i det siste og mye reise. Det er klart at man blir sliten, og det tar på på både kropp og hode, sier Sagosen.

Og det er kun en liten måned siden EM for Håndballgutta var ferdig.

– Etter et mesterskap som nå er det egentlig fint at det går slag i slag. Så slipper du å sette deg ned og ha alt for mye tanker. Du kan egentlig bare gå rett fra en stasjon til den andre og kjøre på videre.

TOPPSCORER: Sander Sagosen ble toppscorer for THW Kiel med seks mål da de møtte Elverum i Håkons hall. Foto: Geir Olsen / NTB

Elsker presset

For mesterskapet ble en skuffelse for Sagosen og Norge. I kampen om semifinale mot Sverige raknet det, og trønderen uttrykte misnøye om egen prestasjon underveis i mesterskapet.

– Det var ikke et helt svart mesterskap for min del. Det var fint nok. Men jeg føler på mange måter at jeg har tapt også hvis jeg ser meg fornøyd med det. Jeg vil hele tiden prestere outstanding, forteller Sagosen til TV 2 en måned senere.

– Er det et press du legger på deg selv eller er det forventninger fra alle andre?

– Forventninger tenker jeg veldig lite på. Det høres kanskje naivt eller dumt ut, for det er et enormt press utenfor, men det elsker jeg. Jeg vil jo stå der og at folk skal ha forventninger om at jeg skal prestere og at jeg skal gjøre det bra. Og når det ikke går så bra, så er det ikke alltid like kult å stå der heller.

Læringsmesterskap

De to siste sesongene har gått i ett grunnet koronapandemien. Et utsatt OL ga ingen sommerferie for håndballspillerne. Sagosens høst var også preget av skade og han ble koronasmittet, og prestasjonene til Kiel har variert. Det samme har prestasjonene til bakspilleren, men 26-åringen har lært mye.

– Det er kanskje det mesterskapet jeg har lært mest av for min egen del for det har svingt fra veldig, veldig bra til veldig dårlig innad i mesterskapet, forteller Sagosen om EM.

– Hva har du lært da?

– Det er masse, forteller 26-åringen og ler.

– Jeg har lært veldig mye om hvordan jeg selv skal trekke meg ut av situasjoner når ikke alt har gått etter planen, og prøve å reflektere litt over det. Så er det litt med spenningsnivået du går inn med mot kamper som du alltid prøver å jobbe med.

MISTET SEMI: Norge tapte semifinalebilletten i kampen mot Sverige. Foto: Annika Byrde / NTB

Trønderen har merket at alderen også har hjulpet på.

– Mitt liv blir veldig mye prega av utfra hvordan du spiller. Vinner du håndballkamper og spiller bra, så er egentlig alt det meste rosenrødt. Når du taper så er det meste på andre enden av skalaen.

– Jeg blir flinkere jo eldre jeg blir til å dra meg selv litt ut av bobla jeg lever i, for til syvende og sist så er det bare håndball. Jeg har folk som er glad i meg hjemme eller når jeg ringer folk som er glad i meg, så er det ikke håndballspilleren Sander som alltid skal bety det meste.