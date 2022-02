Over 700 virksomheter får 150 millioner kroner til opplæring

− Arbeidsgivere i alle bransjer stiller stadig høyere krav til kompetanse. De høye søknadstallene viser hvor viktig tilskuddsordningen er for mange både i arbeidslivet og innenfor frivilligheten, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Tildelingen skjer gjennom Kompetanseplussordningen og går til 7.400 voksne i over 700 virksomheter over hele landet. Koronakrisen de siste to årene har vist at personer med lav eller liten formell kompetanse er de som faller ut av arbeidslivet først. De vil også slite med å komme tilbake igjen i arbeidslivet, ifølge Kunnskapsdepartementet.

− Ved å gi disse mer utdanning og kompetanse investerer vi i arbeidsmarkedet i framtiden både på kort og lang sikt. Dette er en vinn-vinn-situasjon for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet, sier Borten Moe.

Oslo, Rogaland og Viken er fylkene som får mest tilskudd – de får henholdsvis 45,4 millioner kroner, 23,3 millioner kroner og 22,6 millioner kroner. I den andre enden av skalaen finner vi Vestland og Nordland som får henholdsvis 1,3 millioner kroner og 3,5 millioner kroner i tilskudd.