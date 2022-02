Liseberg stenger populær attraksjon

Mange nordmenn, og spesielt barnefamilier, har et forhold til fornøyelsesparken Liseberg i Göteborg. Den svenske turistattraksjonen er et populært reisemål, særlig i sommerferiene.

En av de mest populære attraksjonene er berg- og dalbanen «Balder», som for det meste er laget av tre.

Men nå må de som har gledet seg til en luftig tur med «Balder» imidlertid belage seg på en skuffelse. Spenn deg fast:

Attraksjonen skal være stengt fra april til slutten av sommeren, melder Göteborgs-posten.

– Det er bare å beklage, det er en kjedelig beskjed å gi, sier Andreas Andersson i Liseberg, til avisa.

Årsaken er at 19-år gamle «Balder» har begynt å råtne. En konstruksjonsfeil gjør at vann samler seg under skinnene, noe som bidrar til fukt i treverket. Derfor må alle skinnene løftes vekk, slik at treverket kan skiftes ut.

Prislapp på det hele: 30 millioner svenske kroner.

Om savnet etter berg- og dalbanen blir for stort, finnes det andre muligheter. Du må bare regne med litt lengre reisevei.

Det finnes nemlig tre andre eksemplarer av berg- og dalbanen i verden. En av dem, i USA, har fått samme problem som «Balder», forteller Andersson. Den har nylig åpnet etter å ha vært stengt i to år. En maken berg- og dalbane finnes også et annet sted i USA, samt i Sør-Korea, skriver Aftonbladet.