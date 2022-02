Nå kommer Norges nye superfly

I november 2021 overtok Forsvaret nøkkelen til det første av fem fly under en seremoni på Boeing-fabrikken i Seattle i USA i november i fjor.

På torsdag lander det første flyet på norsk jord. Ankomsten vil markeres både ved første landing på norsk jord, og ved en offisiell markering på Evenes flystasjon noen dager i etterkant.

Flyene blir en viktig milepel med tanke på å styrke overvåkningen av havområdene utenfor Norge.

TOPP MODERNE: Det nye P8 flyene vil forbedre overvåkingen utenfor kysten av Norge. Foto: Boeing

– Norge har ansvar for enorme havområder i en strategisk viktig del av verden. Vi er derfor avhengige av å kunne følge med på og forstå hva som skjer i disse områdene, sa Mette Sørfonden, direktør for Forsvarsmateriell i en pressemelding da hun mottok det første flyet i USA i fjor.

P-8 flyene skal ha base på Evenes, og skal ta over for dagens P-3 Orion og DA-20.

– Det er alltid en stor dag når vi kan hente hjem en ny type materiell for første gang, enten det er et fly, kjøretøy, fartøy eller noe annet. Vi har selvsagt fulgt flyene nøye det siste året, både under byggingen og under testingen i USA, men det blir fortsatt veldig spesielt å se Viking lande på norsk jord med norsk besetning om bord, sier Odd Arvid Tveit, prosjektleder for P-8 i Forsvarsmateriell.

Det er noe gamle travere som har tjenestegjort for Norge i over 60 år og som nå skiftes ut.

Norge mottok P-3B overvåkningsfly i 1968-69. Disse kom i tjeneste hos 333-skvadronen ved Andøya Flystasjon fra og med 1969.

I 1989 mottok Norge nye P-3C og disse skiftes nå ut og Andøya Flystasjon legges ned.

Norrøne navn

De nye maritime overvåkningsflyet har fått navnet «Vingtor».

De neste fire vil hete «Viking», «Ulabrand», «Hugin» og «Munin».

Dette er kjente norrøne navn som Forsvaret ofte bruker.

Det unik med Poseidon-flyene er at de dekker store havområder på kort tid og kan oppholde seg lenge i et operasjonsområde. Flyene har evne til å detektere, identifisere, følge og om nødvendig ramme mål under vann.

Det er også et viktig bidrag til samfunnssikkerheten gjennom evnen til å bidra til maritime kontraterroroperasjoner.

Norge er et av åtte land som har valgt P-8A Poseidon som sitt nye maritime patruljefly.

Tett samarbeid

Blant annet har både USA og Storbritannia denne flytype noe som vil gjøre samarbeidet med Norge langt tettere.

Flyet er basert på det sivile passasjerflyet Boeing 737 med oppgraderinger og tilpasninger for militær bruk, skriver Forsvarsmateriell.

KLAR FOR NORGE: Det første P8 flyet kommer til Norge på torsdag. Foto: Boeing

– Vi mottar nå det første flyet, både på tid og med den kvaliteten som er lovet. Dette bidrar til at vi får en mest mulig sømløs overgang mellom dagens og fremtidens maritime patruljefly, sier Sørfonden.

11 milliarder

Kostnadsrammen er på rundt 11 milliarder 2021-kroner og ble inngått med amerikanske myndigheter i mars 2017.

Ved siden av selve flyene, vil anskaffelsen også omfatte moderne sensorer, overvåkingssystemer, nye antiubåtvåpen og støttesystemer.

Byggingen av de norske flyene startet i februar 2021, og det tok av for testflyging for første gang i august 2021.

Når flyet lander på Evenes på torsdag starter prosessen med nasjonale tilpasninger, samtidig som Forsvarsmateriell vil intensivere arbeidet med støttesystemer og annet nødvendig utstyr på Evenes.

Planen er at P-8 skal begynne å ta over oppgaver fra P-3 Orion i 2023.

– Vi skal gjøre vårt for å få flyet trygt hjem, slik at Luftforsvaret etter hvert kan komme i gang med treningen på Evenes. Dette blir en viktig milepæl for prosjektet, men samtidig er det bare startskuddet for et mye større arbeid med å bygge opp P-8 som en operativ kapasitet, sier Tveit.