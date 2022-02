Lemper på kravene i EU-kontrollen – gode nyheter for elbileiere

EU-kontroll er obligatorisk for alle personbiler fra de er fire år gamle. Etter det skal bilen inn til kontroll annethvert år.

Periodisk kjøretøykontroll (PKK) er det offisielle navnet på ordningen som ble innført på 1990-tallet – men folk flest sier EU-kontroll. Denne har vært svært viktig for å sørge for at den norske bilparken er i forskriftsmessig stand.

Underveis har det blitt gjort en rekke endringer på EU-kontrollen, både rundt det formelle og selve innholdet i testen.

Nå innføres nye regler fra 1. mars – og mange elbileierne kan regne med å spare tusenvis av kroner.

Tillates mer rust

Det er bilbransje24.no som skriver at de vesentlige endringene for kontroll av lette kjøretøy fra 1. mars er som følger:

Det skal ikke anføres 2-er feil hvis motorlampen lyser på en bensindrevet person eller varebil som er førstegangsregistrert før 2002. For dieseldrevne biler må kjøretøyet være førstegangsregistrert for 2007.

Det tillates inntil 50 prosent rust på anleggsflaten på begge sider av bremseskivene på bakhjulene. For bremseskivene på foraksel er kravet fortsatt maksimalt 25 prosent rust på begge sider.

– Fornuftig

På bremsene bak endres det altså fra inntil 25 prosent til 50 prosent rust.

I utgangspunktet kan det nok høres litt rart at man faktisk lemper på kravene. Men Brooms bilekspert, Benny Christensen, tror snarere det er et fornuftig grep.

– Rust på bremseskivene har vært noe veldig mange har kranglet om på EU-kontrollene. Flesteparten av elbilene har så høy regenerering, at man slipper å bruke bremsene. Resultatet er at bremseskivene fort ruster. Men overflaterusten er i utgangspunktet ikke farlig. Og med de nye reglene vil mange slippe å bytte bremseskiver unødvendig.

Bra for lommeboka

En annen konsekvens av at bilene blir elektriske, og i større grad bruker regenerering til bremsing, er at en del bilprodusenter går tilbake til trommelbremser bak.

– Jeg husker jeg ble overrasket da jeg testet Audi Q4 e-tron for første gang, og merket meg at det var trommelbremser bak. Men det er det flere som gjør. Rett og slett fordi det gir bedre beskyttelse mot rust, sier Broom-Benny.

I Spør Benny-spalten på broom.no, der leserne kan stille spørsmål, har vi opplevd et oppsving i antall henvendelser om rustne bremser.

Kan motvirkes

På vinteren, med salting av veiene, er det viktig å være ekstra oppmerksom på å bruke bremsene.

– Noen harde oppbremsinger på parkeringsplassen hjemme eller i andre kontrollerte omgivelser, gjør at du kan unngå en regning på mange tusen kroner. Så det er lurt å være føre var. Husk også å spyle bremseskivene litt ekstra når du vasker bilen, er rådet fra Brooms bilekspert.

