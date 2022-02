Niklas Baarli lurte med seg «fattern» på nytt TV 2-program: – Ble intensivkurs i familiehygge

HASLE, OSLO (TV 2): I en alder av 32 år oppdaget Niklas Baarli at han var hjelpesløs hva gjaldt oppussing og praktiske gjøremål. Derfor lurte han med seg sin far, Lars Baarli (70), for litt real voksenopplæring.

Denne vinteren har Niklas Silseth Baarli (32) vært et hett navn, da stormene har haglet rundt han etter «Farmen kjendis»-deltakelsen. Derfor synes han det er ekstra stas at hans nye TV-serie «Alt min far ikke har lært meg», nå skal rulle på TV-skjermene.

– Jeg er veldig glad for at dette programmet kommer nå. De som mener at jeg bare er en kald, mobbete jævel, kommer til å se en helt annen side av meg, forteller han.

Når TV 2 møter Niklas og hans far Lars Baarli (70) på Hasle i Oslo, sitter latteren løst. I vinter har de nemlig drevet med voksenopplæring i praktiske gjøremål.

NYTT PROGRAM: Niklas Baarli skal lære av sin far Lars Baarli i det nye TV 2-programmet Alt min far ikke har lært meg. Foto: TV 2/Sveinung Kyte

Ble lurt med

Som 32-åring innså Niklas at han ikke eide et snev av praktiske gener. Derfor bestemte han seg for å ta med seg sin far Lars, som mentor og læremester, for å bli noe mer selvstendig.

– Fattern kan jo alt. Hvorfor i alle dager har han ikke lært meg noe av dette?, utbryter Niklas.

Far Lars er nemlig pensjonert brannmann, og har alltid vært en «handyman». Å videreformidle lærdommen til sønnen har dog uteblitt. Derfor ønsket Niklas å ta med flere i læreprosessen, da han tror det er mange som er i lik situasjon.

– Jeg lurte fattern med på glattisen, sier Niklas, og smiler lurt.

Lars hadde nemlig ingen anelse om at et TV-program var en del av planen.

BLE LURT MED: Lars Baarli angrer ikke på at ble med på sønnens prosjekt. Foto: TV 2/Sveinung Kyte

– Han ringer meg og sier: «Du fattern, kan du bli med å bare snekre og mure litt?». Så tenker jeg: «Ja, det er nå greit nok det. Det kan jeg alltids få til». Men at det ble det programmet som det har blitt, det var jo overhodet ikke nevnt, sier 70-åringen.

Foruten å skulle lære bort praktiske gjøremål, førte det også med seg en seks måneders lang samtaleterapi mellom far og sønn. Men Lars angrer ikke et sekund på at han ble med på prosjektet.

Nært forhold

Fra før hadde duoen et nært og godt forhold. I løpet av TV-innspillingen kjenner de likevel på at de har utviklet en dypere relasjon.

– Det har vært fantastisk. Vi har lært hverandre å kjenne på en helt ny og dypere måte, og kommet mye nærmere hverandre. Vi kan snakke ut om mer alvorlige ting. Når vi har møttes før, har vi stort sett tatt de hyggelige tingene. Nå har vi gått litt mer inn i det vanskelige, forteller Lars.

BLITT BEDRE KJENT: Niklas og Lars har blitt kjent hverandre på en helt ny måte, etter de har tilbrakt omtrent seks måneder sammen i forbindelse med TV 2-serien. Foto: TV 2/Sveinung Kyte

Se hva Niklas og Lars har lært om hverandre i videoen øverst i saken.

Niklas, som bor i Oslo, innrømmer at han har hatt mye dårlig samvittighet for å ikke besøke sin far og resten av familien i Moss, hvor han kommer fra. Å få lage en TV-serie med «fattern» har derfor vært ekstra stas.

– Det har vært et slags intensivkurs i familiehygge. Det har gått fra masse dårlig samvittighet for at man ikke besøkte foreldrene sine nok, til å tenke: «Fy fader, nå har jeg stått på».

Lars og Niklas, og resten av familien, har nemlig i løpet av årene stått i flere livskriser. I 2020 åpnet Niklas opp om sorgen etter å ha mistet sine to halvbrødre. I tillegg har Lars blitt rammet av kreft, hele tre ganger.

– Det er klart, Niklas har jo mistet to søsken, og jeg har hatt tre runder med kreft. Så vi har jo hatt litt å stri med. Slik er nå ting, og vi sitter her i dag og har det bra. Vi har knyttet et enda nærmere bånd – om mulig, sier forteller de.

Oppdaget nye ting

Til tross for det nære forholdet, har de lært flere nye ting om både seg selv, og hverandre.

– Jeg har lært at fatten har et mye større følelsesregister, enn jeg kanskje trodde. Han har alltid vært veldig tydelig i følelsene sine, men aldri vært så synlig lei seg. Han er mye mykere enn jeg trodde. Jeg har lært masse om pappa – og jeg liker alt, forteller Niklas.

For 32-åringen innrømmer at fallhøyden var til stede, da de startet med TV-serien.

– Man kunne gått inn i dette prosjektet, og vært litt redd for at man oppdaget sider ved faren sin som man ikke likte. Men det har jeg ikke funnet.

Ved siden av å lære nyttige og praktiske ting, er 32-åringen overrasket over hvor lett han har latt seg begeistre. Å juble over en blomsterbu, eller at noe er i vater, hadde han ikke trodd skulle skje.

Til TV 2 kommer dog Lars med en innrømmelse som setter en støkk i Niklas.

MYKERE SIDER: Far Lars har oppdaget nye sider ved Niklas som han ikke var klar over. Foto: TV 2/Sveinung Kyte

– Da kan vel jeg kanskje innrømme at jeg er veldig petimeter i utgangspunktet. Dette med millimeter hele tiden – det kan nok kanskje være unødvendig i en del situasjoner.

– Oh shit, akkurat det som skjedde nå er et skup! Denne mannen har altså vært et gnagesår i en hel sesong om millimetere, utbryter Niklas.

Ser fremskritt

Med ønske om at sønnen skal bli mer selvstendig, har programmet blitt til en slags voksenopplæring – en kunnskapsoverføring i voksen alder, slik Niklas beskriver det. Han mener det er noe alle sønner bør gå gjennom med sine fedre.

– Det er kunnskap jeg mener alle burde ha. Det er flaut å ikke kunne helt grunnleggende ting. Når du åpner opp døra og forventer en eldre dame, men så står en 32 år gammel fyr der som har bedt deg henge opp bilder – det er jo nedverdigende, sier Niklas.

Selv ble Lars kommandert med på diverse gjøremål av sin egen far. At han nå driver voksenopplæring med sin 32 år gamle sønn erkjenner han at er litt i seneste laget.

– Det er jo faktisk flaut å oppdage det som far, når du er 32 år. At jeg ikke har klart å overføre såpass...for det er et minimum du må kunne når du drar hjemmefra.

PROGRESJON: Niklas Baarli har i løpet av seks episoder hatt en stor forbedring, ifølge far Lars Baarli. Foto: TV 2/Sveinung Kyte

Noen skritt har 32-åringen tatt, men veien er fremdeles lang til å bli en «handyman», ifølge Lars.

– Niklas har absolutt blitt mer selvstendig. Nå kan han hvert fall ta i verktøy, og håndtere det. Han klarer å ta initiativ selv. Det gjorde han ikke til å begynne med i programmet. Da vi skulle starte med noe, ble han stående i bakgrunnen å se på at jeg satte i gang. Så det er stor fremgang, tross alt, forteller Lars, og ler.

«Alt min far ikke har lært meg» har premiere onsdag 23. februar kl. 20.00 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.