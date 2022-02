På nettsiden Cameo kan man kjøpe videohilsener av flere kjente personer, som komiker og skuespiller Anthony Anderson og sangeren Boy George, for å nevne noen.

Nå har videotjenesten også fått med seg Simon Leviev, som har svindlet kvinner for millionbeløp.

En av dem er norske Cecilie Fjellhøy. Hun medvirker også i Netflix-dokumentaren «The Tinder Swindler», som de siste ukene er blant de mest sette hos strømmetjenesten.

SVINDLET: Cecilie Fjellhøy ble svindlet for millioner av Simon Leviev. Foto: Instagram / Netflix

Omtales som en kjendis

På nettsiden reklamerer Cameo for at du kan kjøpe videoer av kjendiser, og skriver følgende:

«Tilpassede videoer fra favorittstjernene dine. Få tilgang til tusenvis av kjendiser og be om en personlig videomelding for enhver anledning».

På Levievs side, hvor det står at man må ut med nesten 1800 kroner for en hilsen, ligger det allerede flere videoer.

Her uttrykker han sin begeistring for å være en del av Cameo, og spiller blant annet på en av de falske historiene han brukte for å lure til seg penger.

– Miguel har mange fiender, så hvis du elsker ham burde du gi ham et lån, sier Leviev i en av reklamevideoene.

Tjener på forbrytelsene sine

Til God kveld Norge opplyser manageren hans, Gina Rodriguez i selskapet Gitoni, at Leviev allerede har tjent godt på å selge videoer av seg selv.

– Vi registrerte Simon på Cameo og han gjør det ganske bra. Fansen elsker hans videoer, svarer Rodriguez i en epost.

Manageren hevder at Leviev har tjent over 30.000 dollar, som tilsvarer over 270.000 norske kroner, bare i løpet av et par dager.

‘The Tinder Swindler’, Simon Leviev, is now on Cameo charging $200 for personalized video messages. It’s outrageous @BookCameo allows convicted criminals on their platform to profit off their crimes. pic.twitter.com/KexTjezyHc — Mike Sington (@MikeSington) February 18, 2022

TMZ, som omtalte saken først, melder at Leviev ble med på tjenesten tirsdag forrige uke.

I sosiale medier er det flere som reagerer på at nettstedet nå samarbeider med Leviev.

– Jeg er ikke begeistret for å se denne svindleren bruke dokumentaren som avslørte ham som nok en mulighet for å tjene penger, er det en som skriver på Twitter.

– Tinder-svindler, Simon Leviev, er nå på Cameo og tar 200 dollar for personlige videomeldinger. Det er opprørende. Cameo lar domfelte kriminelle på deres plattform tjene på sine forbrytelser, er det en annen som skriver.

Ofrene synes det er hjerteskjærende

To av Levievs ofre reagerer også på at nettsiden har valgt å samarbeide med mannen som svindlet dem. I et intervju med Tamron Hall forteller norske Cecilie Fjellhøy og svenske Pernilla Sjöholm at de synes det er hjerteskjærende at Cameo ønsker å samarbeide med Leviev.

God kveld Norge har prøvd å kontakte Cameo, uten å få svar, men til nettstedet Independent har en talsperson for Cameo sagt følgende om samarbeidet:

«Cameo har som mål å være en allestedsnærværende markedsplass. Med det formålet mener vi at kundene våre bør ha kontroll over forbindelsene de velger å opprette gjennom tjenesten vår, og vi kontrollerer ikke troen eller meningene til talentet og fansen som bruker Cameo.»

Signert med Hollywood-manager

Forrige uke ble det også kjent at Leviev har blitt en del av klientstallen til Hollywood-manager Gina Rodriguez, som driver selskapet Gitoni, og at han har planer om å skrive bok, starte datingpodkast og realityserie.

– Hva gjorde at Gitoni bestemte seg for å signere ham?

– Jeg så Netflix-serien og ble fascinert av historien, men følte at den var partisk. Vi hørte ikke fra Simon, mannen anklaget av kvinnene i Tinder-svindleren, sier Rodriguez til God kveld Norge.

Israeleren ble tilbudt å delta i Netflix-dokumentaren, men skal selv ikke ha ønsket å bidra.

Leviev har ikke dårlig samvittighet

I et nytt TV-intervju med Inside Edition nekter Leviev for at han har svindlet kvinnene i dokumentaren, som han omtaler som oppspinn.

– De ble ikke lurt og de ble ikke truet, sier han i videoen.

Leviev sier også at han aldri har presentert seg som sønnen til en diamantmogul. VGs dokumentasjon viser at dette er feil. Israeleren er også tidligere dømt for bedrageri i Finland og Israel.

KJÆRESTER: Simon Leviev, tidligere Shimon Hayut, sammen med Kate Konlin, som nå skal være hans modellkjæreste i Israel. Foto: Skjermdump/Inside Edition

– Jeg har ikke dårlig samvittighet for noe jeg ikke har gjort. Jeg har det dårlig på grunn av det som har skjedd med meg. Jeg vil renvaske navnet mitt, sier han.

På spørsmål om hvordan han finansierer livsstilen, svarer han at han kjøpte bitcoins i 2011.

– Jeg er en legitim businessmann. Jeg er ikke en bedrager. Folk kjenner meg ikke, så de kan ikke dømme meg, sier Leviev.

I intervjuet viser han også frem kjæreste sin, som er en israelsk modell. Hun støtter Levievs syn i saken.

Tror ikke Leviev vil bli tatt på alvor

Jakob Wigselius i United Influencers, tror ikke at noen seriøse aktører ønsker å bli assosiert med Leviev.

– Han har derimot lurt folk før og kan sikkert gjøre det igjen, samtidig som det er selskaper som mangler moral, og som derfor kan vurdere å samarbeide med ham, dersom han kan generere økt salg, noe som ikke er så sannsynlig, sier Wigselius til God kveld Norge.

Videre forteller han at han ikke tror Leviev kommer til å klare å utvikle sin personlige merkevare til å bli noe som kommer til å bli tatt på alvor. Han forteller også at tidligere kriminelle som overlever i underholdningsbransjen, ofte er kjent for noe annet enn å bare være kriminell.

.

– Alle kan gjøre feil, men i tilfelle av Tinder-svindleren er han kjent for å være bare en svindler, og det er ikke et godt utgangspunkt, sier Wigselius.

Ikke bekymret for selskapets omdømme

Wigselius tror også det er begrenset hvor lenge Leviev kommer til å være aktuell.

– Han kan sikkert ta betalt for sporadiske intervjuer, delta i TV-programmer og kanskje klare å kapitalisere på noe annet sprøtt i nær fremtid, men på sikt tror jeg ikke han har så mye å tilby fra et kommersielt perspektiv, sier han.

Rodriguez på sin side, sier hun ikke er bekymret for at selskapets omdømme kan svekkes av signeringen.

– Vi dømmer ingen og tror på at alle burde ha en mulighet til å fortelle sin side før folk danner en mening, sier hun.